Ekonomist ECB-a upozorava: 'Dugotrajan rat s Iranom mogao bi podići inflaciju u eurozoni'

Inflacija u eurozoni mogla bi zamjetno ubrzati, a gospodarstvo usporiti ako rat na Bliskom istoku potraje, upozorio je glavni ekonomist Europske središnje banke (ECB) Philip Lane u intervjuu za Financial Times (FT), objavljenom u utorak.

SAD i Izrael napali su u subotu ujutro Iran, a Teheran je uzvratio ispaljivanjem projektila na Izrael i na američke vojne baze u zemljama uz Perzijski zaljev. Sukob se u međuvremenu proširio, uz izraelske napade na Libanon, i trenutno nema naznaka da bi mogao uskoro završiti. U takvim uvjetima cijene nafte naglo su porasle i barelom se u utorak poslijepodne na londonskom tržištu trgovalo po 5,63 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu cijena mu je bila viša za 5,06 dolara i iznosila je 76,29 dolara.

- Gledano iz perspektive trenda, inflacija u uvjetima skoka cijena energije ubrzava, posebno u kratkoročnoj perspektivi - rekao je Lane.

U kojoj će mjeri sukob srednjoročno utjecati na inflaciju ovisit će o njegovoj širini i trajanju, dodao je glavni ekonomist ECB-a. Utjecaj na gospodarsku aktivnost bit će negativan, istaknuo je Lane.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da su u Washingtonu "od samog početka prognozirali da će (trajati) četiri do pet tjedana". "No, imamo kapaciteta i za puno dulje razdoblje", dodao je Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyaju odvojeno je pak izjavio da bi američko-izraelski rat protiv Irana mogao "potrajati", ali ne nekoliko godina.

ECB-ove analize pokazali su pak da bi inflacija u slučaju takvog rata "značajno ubrzala", potaknuta višim cijenama energije. Proizvodnja bi se pak "oštro smanjila" ako sukob rezultira trajnim smanjenjem isporuka energije iz regije, navodi Lane.

U prosincu ECB je objavio odvojenu analizu koja je pokazala da bi trajan rast cijena nafte takvih razmjera mogao podići stopu inflacije za pola postotnog boda i sniziti stopu gospodarskog rasta za 0,1 postotni bod, podsjeća Reuters.

Inflacija u eurozoni ubrzala je u veljači na 1,9 posto, uz izrazitije poskupljenje svježe hrane i blaži pad cijena energije, pokazali su u utorak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda. ECB definira stabilnost cijena stopom inflacije od dva posto.

Energija je u zoni primjene zajedničke europske valute u veljači bila jeftinija za 3,6 posto nego prije godinu dana. Na mjesečnoj razini poskupjela je za 0,7 posto, izračunali su statističari. Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u veljači bile više za 2,3 posto nego prije dvanaest mjeseci, pokazuju izračuni Eurostata. Gospodarska aktivnosti porasla je pak u četvrtom tromjesečju prošle godine za 1,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. Tromjesečna usporedba pokazuje rast aktivnosti za 0,3 posto.