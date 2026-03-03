Izrael je pozvao druge države da prekinu sve odnose s Iranom

Izraelski ministar vanjskih poslova pozvao je u utorak na potpuni prekid odnosa s Iranom, tijekom videokonferencije sa stranim veleposlanicima u Izraelu, četvrtog dana rata protiv Islamske Republike. "Nakon iranskog napada na sve svoje susjede i masakra vlastitog naroda, zemlje diljem svijeta moraju prekinuti sve odnose s ovom zemljom", rekao je Gideon Saar tijekom sastanka kojem je prisustvovalo oko 60 veleposlanika akreditiranih pri izraelskim vlastima, prema izjavi iz njegova ureda.

U američko-izraelskoj kampanji protiv Irana prvog je dana, u subotu, ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Iran je rat nazvao neizazvanim napadom i odgovorio ispaljivanjem projektila i dronova na susjedne arapske države u kojima se nalaze američke baze te zabranom prolaza brodova kroz Hormuški tjesnac, kuda prolazi petina svjetske nafte i goleme količine plina.

Od ponedjeljka se rat proširio na Libanon, gdje su iranski saveznici iz Hezbolaha pucali na Izrael, koji je odgovorio zračnim napadima i pojačanjima kopnenih položaja na jugu.

Iran je priopćio da je broj poginulih u napadima dosegao 787, pozivajući se na Crveni polumjesec.

