OGLASIO SE MINISTAR

Izrael je pozvao druge države da prekinu sve odnose s Iranom

Piše HINA,
Izrael je pozvao druge države da prekinu sve odnose s Iranom
Foto: ROEI KASTRO/REUTERS

Od ponedjeljka se rat proširio na Libanon, gdje su iranski saveznici iz Hezbolaha pucali na Izrael, koji je odgovorio zračnim napadima i pojačanjima kopnenih položaja na jugu.

Izraelski ministar vanjskih poslova pozvao je u utorak na potpuni prekid odnosa s Iranom, tijekom videokonferencije sa stranim veleposlanicima u Izraelu, četvrtog dana rata protiv Islamske Republike. "Nakon iranskog napada na sve svoje susjede i masakra vlastitog naroda, zemlje diljem svijeta moraju prekinuti sve odnose s ovom zemljom", rekao je Gideon Saar tijekom sastanka kojem je prisustvovalo oko 60 veleposlanika akreditiranih pri izraelskim vlastima, prema izjavi iz njegova ureda.

Aftermath of an Israeli and the U.S. strike on Gandhi Hotel Hospital, in Tehran Aftermath of an Israeli and the U.S. strike on Gandhi Hotel Hospital, in Tehran Aftermath of an Israeli and the U.S. strike on Gandhi Hotel Hospital, in Tehran
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS

U američko-izraelskoj kampanji protiv Irana prvog je dana, u subotu, ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Iran je rat nazvao neizazvanim napadom i odgovorio ispaljivanjem projektila i dronova na susjedne arapske države u kojima se nalaze američke baze te zabranom prolaza brodova kroz Hormuški tjesnac, kuda prolazi petina svjetske nafte i goleme količine plina.

Od ponedjeljka se rat proširio na Libanon, gdje su iranski saveznici iz Hezbolaha pucali na Izrael, koji je odgovorio zračnim napadima i pojačanjima kopnenih položaja na jugu. 

Iran je priopćio da je broj poginulih u napadima dosegao 787, pozivajući se na Crveni polumjesec.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu 

