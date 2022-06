Ekonomisti o poskupljenju: 'Dok god ima ljudi koji plaćaju lude cifre za usluge, cijene će rasti'

Svako ljeto nas nanovo iznenađuje ta cijena ribe. Domaće lignje koje se prodaju za 250 kuna po kili, pa to je apsolutno previsoko za većinu domaćih potrošača jer, budimo iskreni, taj proizvod to jednostavno ne vrijedi. Riba je kod nas ljeti preskupa i nedostupna za većinu, zato je potrošnja ribe niska. Primjerice, u Italiji ulovljena orada, koja je uz to vrlo vjerojatno hrvatska, bila bi 15 eura po kilogramu ili maksimalno 20, ali nikako ne 200 kuna za kilu, komentira ekonomski analitičar i stručnjak Damir Novotny aktualne cijene diljem jadranske obale. Dodaje da su, unatoč spuštanju PDV-a, cijene ribe kod nas i dalje vrlo visoke. O cijenama hrane i pića pak dodaje kako njihov rast ne treba toliko iznenađivati.