Ekonomski analitičar: 'Za minimalnu plaću radit će samo Azijati. Ostalima se ne isplati'

Unatoč upozorenjima Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) da Vlada ne bi trebala podizati minimalnu plaću kako bi se zaštitila radna mjesta i omogućio oporavak industrije, premijer Andrej Plenković najavio je novo povećanje od 2026. godine.

- Prije povećanja treba utvrditi koje djelatnosti mogu isplatiti veći minimalac, a koje ne mogu. Ako Vlada želi da te industrije opstanu, mora im pomoći da u iduće dvije do četiri godine postanu profitabilne. No povećanje minimalne plaće nužno je iz humanih, ljudskih i civilizacijskih razloga - kazao je ekonomski analitičar Ljubo Jurčić za Net.hr.

Smatra da država mora imati jasnu industrijsku politiku, a rok od godinu dana koji HUP predlaže za prilagodbu “nije dovoljan za oporavak industrije”.

S druge strane, ekonomski analitičar Petar Vušković drži da povećanje minimalne plaće nije jedino rješenje.

- Treba poticati sektorske kolektivne ugovore koji bi definirali minimalne pragove po granama. Time bi se izbjeglo opterećenje niskoprofitabilnih industrija, poput tekstilne, koje bi rastom minimalca izgubile konkurentnost. Ako do povećanja ipak dođe, ono treba biti minimalno - istaknuo je Vušković.

Navodi da istraživanja pokazuju kako rast minimalne plaće ne povećava nezaposlenost, ali može smanjiti profitabilnost, osobito u industrijskim sektorima. Vušković upozorava da tržište rada već sada favorizira radnike i da se u Hrvatskoj "ne može govoriti o pauzi u ekonomiji".

- Zaposlenost je dobra, a radnici nikad nisu imali bolju pregovaračku poziciju. Za minimalnu plaću radit će samo Azijati, jer se ostalima to jednostavno ne isplati - zaključio je.