POLICIJA OTKRILA DETALJE
ŠOKANTNI VIDEO Pogledajte kako su lopovi opljačkali dućan u Zagrebu: Probudilo me staklo!
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o pljački na području Podsuseda tijekom noći.
- Noćas je bila dojava da je izvršena provala. Nepoznati počinitelj provalio je i otuđio razne artikle - rekli su nam iz policije.
Dodaju i kako visina materijalne štete još uvijek nije utvrđena.
Kako je sve izgledalo, opisao nam čitatelj koji je sve i snimio.
- Nešto me probudilo, udarci po staklima, mislio sam da netko pljačka automobile, pogledao sam krajičkom oka kroz prozor i vidio sam pljačku trgovine - opisao nam je čitatelj. Dodaje kako se sve dogodilo oko 4 sata ujutro.
