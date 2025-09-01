Obavijesti

DRAMA KOD DUGOG SELA Lopov je provalio u kuću pa zbrisao na krov! Evo i ekskluzivne snimke

Foto: Čitatelj 24sata

Nakon duga tri sata borbe, stigla je i interventna,a tada je shvatio da mu nije ništa preostalo nego predati se

U naselju Gornja Greda kod Dugog Sela odvijala se prava drama u večernjim satima u nedjelju. Kako nam je ispričao čitatelj, lopov je provalio u jednu kuću. No ukućani su ga primijetili pa je on pobjegao na krov. Rekao je da će se baciti ako mu netko priđe.

- Ukućani su primijetili lopova oko 20:30 sati sinoć. Prije toga je išao do drugih susjeda tražiti novac, pozvali su policiju. Navodno, ušao je drugu u kuću i nešto tražio. Kada su ga ukućani ugledali, potjerali su ga. Bježao je i došao do prozora kroz koji može izaći na krov, popeo se gore i prijetio da će se baciti ako ga netko bude dirao, priča nam čitatelj.

Pogledajte video

Pokretanje videa...

Filmske scene kod Dugog Sela: Lopov im sjedio na krovu tri sata! 00:46
Filmske scene kod Dugog Sela: Lopov im sjedio na krovu tri sata! | Video: 24sata Video

Tri sata drame

Uskoro je na teren izašla i policija, a došlo je više patrola.

Nakon duga tri sata borbe, stigla je i interventna, a tada je shvatio da nema izlaza.

- Došla je policija, tri ili četiri patrole, nisu mu mogli ništa jer je isto prijetio da će se baciti. Skupilo se i dosta ljudi, a oko 23:40 je došla interventna. Kada ih je ugledao krenuo se spuštati, valjda je shvatio da mu nije ništa preostalo. Nije znao da ga na balkonu čekaju policajci, tako da, čim se krenuo spuštati uhvatili su ga za nogu i uhitili, dodaje čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

- Jedna osoba je u policijskim prostorijama i utvrđuju se sve okolnosti, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

