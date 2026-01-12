U Domobranskoj ulici u Zagrebu u subotu ujutro muškarac (70) je nožem napao 51-godišnjaka koji je sjedio u autu. Ovaj se uspio obraniti, no zatim je napadač izvadio pištolj. Imamo snimku uhićenja
EKSKLUZIVNA SNIMKA Nožem i pištoljem htio ubiti muškarca na Črnomercu: 'Ovako su ga uhitili'
Prolazili smo kad smo kod semafora vidjeli tri policijska automobila. Okružili su Mazdu koja je stajala otvorenog prtljažnika. Vidjeli smo jednog muškarca kako sjedi u jednom od policijskih automobila, kazala je čitateljica koja je snimila uhićenje muškarca.
Naime, u Domobranskoj ulici na Črnomercu, u subotu oko 9 sati, za vrijeme dok je 51-godišnjak sjedio u svom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati muškarac te ga nožem pokušao ozlijediti.
Oštećeni se uspio obraniti od napada nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje. Oštećeni je uspio pobjeći dok se osumnjičeni također udaljio Mazdom zagrebačkih registarskih oznaka.
Policajci su se odmah dali u potragu za napadačem, a 70-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela uočili su u prometu između Utrina i Sopota u Novom Zagrebu.
U vozilu su pronađeni i oduzeti i nož i vatreno oružje te je muškarac uhićen i priveden.
Pokušaj ubojstva
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 51-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 70-godišnjaka policijski službenici su Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je zagrebačka policija.
