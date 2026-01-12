Obavijesti

News

Komentari 2
UŽAS U ZAGREBU

EKSKLUZIVNA SNIMKA Nožem i pištoljem htio ubiti muškarca na Črnomercu: 'Ovako su ga uhitili'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
EKSKLUZIVNA SNIMKA Nožem i pištoljem htio ubiti muškarca na Črnomercu: 'Ovako su ga uhitili'
Foto: Čitatelj 24sata

U Domobranskoj ulici u Zagrebu u subotu ujutro muškarac (70) je nožem napao 51-godišnjaka koji je sjedio u autu. Ovaj se uspio obraniti, no zatim je napadač izvadio pištolj. Imamo snimku uhićenja

Admiral

Prolazili smo kad smo kod semafora vidjeli tri policijska automobila. Okružili su Mazdu koja je stajala otvorenog prtljažnika. Vidjeli smo jednog muškarca kako sjedi u jednom od policijskih automobila, kazala je čitateljica koja je snimila uhićenje muškarca.

Naime,  u Domobranskoj ulici na Črnomercu, u subotu oko 9 sati, za vrijeme dok je 51-godišnjak sjedio u svom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati muškarac te ga nožem pokušao ozlijediti. 

Oštećeni se uspio obraniti od napada nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje. Oštećeni je uspio pobjeći dok se osumnjičeni također udaljio Mazdom zagrebačkih registarskih oznaka.

Pokretanje videa...

Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao 00:33
Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao | Video: čitatelj/24sata

Policajci su se odmah dali u potragu za napadačem, a 70-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela uočili su u prometu između Utrina i Sopota u Novom Zagrebu.

U vozilu su pronađeni i oduzeti i nož i vatreno oružje te je muškarac uhićen i priveden.

Pokušaj ubojstva

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 51-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 70-godišnjaka policijski službenici su Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je zagrebačka policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
HRVATSKA POSLALA POMOĆ

Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu, pogotovo u Kijevu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026