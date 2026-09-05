EKSKLUZIVNA SNIMKA Ovako je gorio auto zamjenice županijske državne odvjetnice u Sl. Brodu!!

Probudio sam oko 2 sata jer sam morao ići po sina. Čuo sam kako netko viče: 'Vatra!' ili tako nešto i otišao pogledati na prozor. Vidio sam vozilo u plamenu, kazao nam je čitatelj koji je u subotu rano ujutro snimio vozilo u plamenu. Kako piše SB online, a neslužbeno je potvrđeno i za 24sata, riječ je o vozilu zamjenice županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.

- Policija je jutros ogradila parking. Očevid je još u tijeku - kazao je čitatelj i dodao kako ne zna nikakve druge detalje.

Ekskluzivna snimka požara:

Pokretanje videa... VIDEO Izgorio automobil u Sl. Brodu | Video: 24sata Video

Iz slavonsko-brodske policije kažu da su tijekom noći zaprimili dojavu o požaru na osobnom automobilu parkiranom u Vukovarskoj ulici. Vozilo je u požaru u potpunosti izgorjelo, dok ozlijeđenih osoba nije bilo.

Na mjesto događaja intervenirali su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, koji su brzom intervencijom spriječili širenje vatre na druga vozila parkirana u neposrednoj blizini.

Nastala materijalna šteta nije poznata, kao ni uzrok požara. Više detalja trebalo bi se znati nakon policijskog očevida koji još traje.

Iz JVP Grada Slavonskog Broda izvijestili su da su 05.09.2026. u 01:59 sati zaprimili obavijest o požaru osobnog automobila u naselju Slavonija 1 u Slavonskom Brodu.

- Dolaskom na mjesto događaja utvrdili smo da je požarom zahvaćen prednji dio kabine i cijeli motorni prostor osobnog automobila Opel Crosssland X. Požar je lokaliziran u 02:08 sati, a potpuno ugašen u 02:40 sati, mjesto požara pregledali smo termovizijskom kamerom. Presjekli smo kablove od akumulatorske baterije, kako ne došlo do ponovnog zapaljenja. Šteta nastala požarom je velika, a uzrok nastanka požara naknadno će utvrditi Inspektor Zaštite od požara PU Brodsko - posavske - objavili su vatrogasci na društvenoj mreži.

