EKSKLUZIVNE SNIMKE: Opasni i plastični otpad bacali su i na gradsko odlagalište u Gospiću!

Bageri koji rasipaju opasni i plastični otpad pomiješan sa zemljom, raskrčena šuma, vreće otpada koje stoje u vodi, brda mljevene plastike i šljunka na području silosa PPK Velebit, danas mjesta zločina i adrese tvrtki Tipos Resurs i Plastruktor. U ovom slučaju uhićen je bračni par Šincek, supruga zlatara Franciska Dodić, Antonija Bauk, Mileta Stevanović, jedan vozač te djelatnik Komunalca Gospić. Dio brda otpada i razmjera štete se vidi na nekoliko desetaka videosnimki i fotografija koje smo već objavili u četvrtak. Danas donosimo drugi dio: snimke i fotografije kamiona koji od PPK Velebit, s vrećama otpada, dolaze na gradsko odlagalište Rakitovac, udaljeno oko kilometar, i istresaju otpad.

Na zelenoj prikolici kamiona piše 'Tehnix', kako se zove tvrtka pokojnog Đure Horvata.

On nije nepoznat organima progona, EPPO ga je teretio u aferi Sortirnica, kad se sumnjalo da je bio upleten u namještanje natječaja da posao gradnje sortirnice otpada u Mihačevoj Dragi kraj Rijeke pripadne njegovoj tvrtki, i to po uvećanim cijenama. Nakon što je preminuo, tvrtka Tehnix odlučila se na priznanje krivnje, pa su novčano kažnjeni s 400.000 eura, a u proračun su već vratili 319.341 euro. Tehnix je 2021. godine isporučio tvrtki Komunalac Gospić dva vozila, međutim, ona su specijalizirana vozila za otpad, bijela su i imaju natpis 'Komunalac Gospić'. Kamion u pitanju ne djeluje kao službeni kamioni te gradske tvrtke. Također, može ga se vidjeti na snimkama oko silosa.

Na fotografijama su i crveni te bijelo-žuti kamion koji ostavljaju otpad u vrećama iz silosa na gradskom odlagalištu te se vraćaju u prostor oko silosa kojim su upravljali Šincekovi.

Upravo je to dokaz da su Šincekovi, Dodićka i ekipa, uz zakapanje otpada u prirodu, pretrpavanje silosa do vrha, odlagali otpad i na gradsko odlagalište.

No otkuda im pristup? Za to je 'zaslužan' uhićeni komunalni djelatnik, koji je, prema neslužbenim informacijama, za 100 eura po kamionu puštao da se na gradskom odlagalištu Rakitovac odlaže i otpad kojeg su Šincekovi trebali preraditi, ali nisu.

Jedna snimka napravljena dronom prikazuje i samo odlagalište Rakitovac, na kojem se vidi nešto poput valjka za ravnanje ili stroja koji služi za ravnanje tog otpada. Zanimljivo, na snimkama silosa iz zraka vidi se sličan stroj ukrcan na zeleni kamion. Pitali smo Komunalac Gospić jesu li ikad imali valjak, imaju li ga, ako imaju, je li ukraden, je li ikad nestao bar nakratko te iznajmljuju li ga.

- Navodimo da Komunalac Gospić d.o.o. nema niti je imao u svom vlasništvu stroj valjak - kažu u odgovoru.

Početkom travnja na prostoru oko silosa nismo zatekli valjak, a većinu smo vozila sa snimki koje su nam dostavljene zatekli.

Na snimci dugoj četiri minute dron leti do odlagališta Rakitovac, snima samo odlagalište, te okolinu gdje se vidi da je dio otpada razbacan, odnosno, izgleda kao da je nastalo malo odlagalište iza ograde samog gradskog deponija.

Iako je početkom travnja silos PPK Velebit bio zatvoren policijskom trakom, mještani su nam nakon objave prvog dijela snimki dojavili da zadnjih dana primjećuju aktivnosti oko silosa, odnosno da dolaze ljudi u automobilima, i po lošem vremenu i po mraku.

Kako su zavarali državu?

Šincekovi su bili inovatori koji su za svoju preradu plastičnog otpada u građevinski materijal dobivali nagrade i godinama su u ovom poslu. No, prema Europolu, Uskoku i policiji, 2022. godine, nešto je pošlo u krivu i od tada Šincekovi navodno vode operaciju zbrinjavanja 35.000 tona plastičnog i opasnog medicinskog otpada. Zarada je tu jednostavna: prijavili bi se na natječaje za zbrinjavanje otpada u drugim okolnim zemljama, njih bi zavarali tako što su krivotvorili papirologiju koja im je trebala od Hrvatske. Tako su dobivali na natječajima, a Hrvatsku bi zavarali pri uvozu otpada tako što su falsificirali papirologiju da izgleda kao obični plastični otpad za kojeg su imali dozvolu jer su se bavili njegovom reciklažom. Medicinski i opasni otpad je jako skupo obrađivati, a Šinceki su to ulaganje u zbrinjavanje preskočili, otpad su samljeli i zakopali u Gospiću, a novac namijenjen za posebnu obradu opasnog otpada su sebi trpali u džep, po onome što im se stavlja na teret. Dosta dugo su prošli bez sumnje jer su najavljivali restoran na vrhu silosa, otvaranje proizvodnih pogona, ugošćivali lokalne i državne političare, donirali su potrebite nakon petrinjskog potresa.

Šincekovi su, prema Uskoku, 'digli' oko 466 tisuća eura, a ostatak oko pola milijuna eura. Europol pak tvrdi da su samo na otpadu 'digli' 4 milijuna eura. No uz naknade koje su nezakonito uzimali za zbrinjavanje otpada od dobavljača, navodno su varali i na porezu, carinama, poreznim prijavama, porezu na dobit, za što je Porezna uprava podnijela Uskoku kaznenu prijavu protiv osumnjičenih. Tvrtke su si međusobno ispostavljale lažne račune kako bi umanjili PDV. Kroz to su utajili oko 95.000 eura poreza. Novac stečen nezakonitim putem su morali nekako oprati pa su kroz lažne fakture, ulaganja i pozajmice oprali oko 350.000 eura. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Dodićka je tako navodno 'zaradila' 120.000 eura.

Bračni par Šincek je još u istražnom zatvoru, iako su uhićeni 17.2. Kako 24sata doznaju, sud im je prvo odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od utjecaja na tri svjedoka. Međutim, nakon toga su pronašli dodatne dokaze zbog kojih sumnjaju da bi Šinceki vrlo lako mogli ponoviti kazneno djelo. Za sad im se na teret stavlja da su ilegalno odlagali otpad od početka 2022. do 30. rujna 2024.

- Ma radili su oni dok ih nisu uhitili - rekli su nam susjedi početkom travnja.

Ako je to istina, te ako su od rujna do veljače i dalje odlagali otpad mimo dozvole, to će im svakako povećati već ionako povelike probleme pred zakonom.