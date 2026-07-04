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DRAMATIČNE SNIMKE Na Hvaru izgorio katamaran! Potonuo je. Putnici su pobjegli na obalu

Piše HINA,
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DRAMATIČNE SNIMKE Na Hvaru izgorio katamaran! Potonuo je. Putnici su pobjegli na obalu
Foto: 24sata
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Požar je buknuo u petak popodne, a u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo

Katamaran koji je bio usidren u luci Tiha, uvala Srednja lokva na Hvaru, u petak je zahvatio požar te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari Grad.

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Zapalio se katamaran kod Hvara VIDEO
Zapalio se katamaran kod Hvara | Video: čitatelj/24sata

- Dojava o požaru na ovom katamaranu zaprimljena je u 17.30 sati nakon čega su na teren upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovijoj informaciji katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno - rekao je Hini u petak kasno navečer zapovjednik DVD-a Stari Grad Antoni Ivanković.

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Vatrogasna ispomoć na gašenju broda uvala Tiha VIDEO
Vatrogasna ispomoć na gašenju broda uvala Tiha | Video: DVD Hvar

Po njegovim riječima u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih.

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