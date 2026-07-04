Požar je buknuo u petak popodne, a u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo
DRAMATIČNE SNIMKE Na Hvaru izgorio katamaran! Potonuo je. Putnici su pobjegli na obalu
Katamaran koji je bio usidren u luci Tiha, uvala Srednja lokva na Hvaru, u petak je zahvatio požar te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, izvijestili su iz DVD-a Stari Grad.
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- Dojava o požaru na ovom katamaranu zaprimljena je u 17.30 sati nakon čega su na teren upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovijoj informaciji katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno - rekao je Hini u petak kasno navečer zapovjednik DVD-a Stari Grad Antoni Ivanković.
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Po njegovim riječima u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali svi su na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo ozlijeđenih.
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