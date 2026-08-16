EKSKLUZIVNI VIDEO U Zagrebu gorjeli auti: 'Čula se eksplozija. I noć prije je bila drama...'

Probudile su me eksplozije. Ne znam detalje, ali bilo je baš gadno. Vatrogasci su jako brzo stigli, rekao nam je čitatelj o dramatičnoj snimci iz zagrebačkog kvarta Oranice na zapadu grada, gdje su gorjeli automobili.

Pogledajte video

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Noć prije netko bacio molotovljev?!

- Neku večer je na istom mjestu bila policija. Navodno je netko tamo bacao molotovljeve koktele. Moguće da se radi o istoj osobi. I evo sad sve plane, rekao nam je čitatelj.

Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam da su bili na intervenciji na Zagrebačkoj cesti u 6:07 sati.

Požar su stavili pod kontrolu. Izgorjela su tri automobila, još četiri su oštećena. Među izgorjelim i oštećenim autima su dva Audija, dva Mercedesa, Škoda, BMW i Renault.

Kako doznajemo, noć prije na istom mjestu je bila dojava da nešto gori. Stigla je policija i na mjestu je pronašla tragove paljevine, odnosno netko je pokušao izazvati požar molotovljevim koktelom.

- Imamo dojavu o požaru nekoliko vozila. Utvrđuju se okolnosti - rekli su nam iz zagrebačke policije.

