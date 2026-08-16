Gorjelo je kod automobilske kuće. To sam snimio oko 6 ujutro. Izgleda mi podmetnuto, rekao je čitatelj
EKSKLUZIVNI VIDEO U Zagrebu gorjeli auti: 'Čula se eksplozija. I noć prije je bila drama...'
Probudile su me eksplozije. Ne znam detalje, ali bilo je baš gadno. Vatrogasci su jako brzo stigli, rekao nam je čitatelj o dramatičnoj snimci iz zagrebačkog kvarta Oranice na zapadu grada, gdje su gorjeli automobili.
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Noć prije netko bacio molotovljev?!
- Neku večer je na istom mjestu bila policija. Navodno je netko tamo bacao molotovljeve koktele. Moguće da se radi o istoj osobi. I evo sad sve plane, rekao nam je čitatelj.
Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam da su bili na intervenciji na Zagrebačkoj cesti u 6:07 sati.
Požar su stavili pod kontrolu. Izgorjela su tri automobila, još četiri su oštećena. Među izgorjelim i oštećenim autima su dva Audija, dva Mercedesa, Škoda, BMW i Renault.
Kako doznajemo, noć prije na istom mjestu je bila dojava da nešto gori. Stigla je policija i na mjestu je pronašla tragove paljevine, odnosno netko je pokušao izazvati požar molotovljevim koktelom.
- Imamo dojavu o požaru nekoliko vozila. Utvrđuju se okolnosti - rekli su nam iz zagrebačke policije.
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