Obavijesti

News

Komentari 17
AUDI, BMW, MERCEDES...

EKSKLUZIVNI VIDEO U Zagrebu gorjeli auti: 'Čula se eksplozija. I noć prije je bila drama...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
EKSKLUZIVNI VIDEO U Zagrebu gorjeli auti: 'Čula se eksplozija. I noć prije je bila drama...'
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gorjelo je kod automobilske kuće. To sam snimio oko 6 ujutro. Izgleda mi podmetnuto, rekao je čitatelj

Probudile su me eksplozije. Ne znam detalje, ali bilo je baš gadno. Vatrogasci su jako brzo stigli, rekao nam je čitatelj o dramatičnoj snimci iz zagrebačkog kvarta Oranice na zapadu grada, gdje su gorjeli automobili.

Pogledajte video

Pokretanje videa...

Požar u Zagrebu VIDEO
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Noć prije netko bacio molotovljev?!

- Neku večer je na istom mjestu bila policija. Navodno je netko tamo bacao molotovljeve koktele. Moguće da se radi o istoj osobi. I evo sad sve plane, rekao nam je čitatelj.

Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam da su bili na intervenciji na Zagrebačkoj cesti u 6:07 sati.

Požar su stavili pod kontrolu. Izgorjela su tri automobila, još četiri su oštećena. Među izgorjelim i oštećenim autima su dva Audija, dva Mercedesa, Škoda, BMW i Renault.

Kako doznajemo, noć prije na istom mjestu je bila dojava da nešto gori. Stigla je policija i na mjestu je pronašla tragove paljevine, odnosno netko je pokušao izazvati požar molotovljevim koktelom. 

- Imamo dojavu o požaru nekoliko vozila. Utvrđuju se okolnosti - rekli su nam iz zagrebačke policije.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
VIDEO Mirna noć za vatrogasce, nije bilo novih razbuktavanja. Dorh objavio strašne brojke
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Mirna noć za vatrogasce, nije bilo novih razbuktavanja. Dorh objavio strašne brojke

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili feštom. Stigao i gradonačelnik!
FEŠTA ZA KRAJ RADOVA

Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili feštom. Stigao i gradonačelnik!

Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili pravom feštom. Jer kad se polože nove cijevi, asfaltira cesta i završi veliki infrastrukturni posao, red je i na pravu, zajedničku feštu u selu. Upravo tako su razmišljali mještani Filipina i Mihelića na Poreštini koji su završetak radova odlučili proslaviti onako kako najbolje znaju, svi zajedno, uz domaću hranu, piće i dobro društvo.
Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug
PRONAŠLI TIJELO

Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug

Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH radila kao sezonska radnica. Navodno je bila u automobilu s još dvoje ljudi. Bježali su od požara, u jednom trenutku se udaljila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026