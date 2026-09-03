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EKSKLUZIVNO Belgijski umjetnik koji je zagradio uvalu žicom na struju duguje porez Hrvatskoj!

Piše Ivan Pandžić,
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EKSKLUZIVNO Belgijski umjetnik koji je zagradio uvalu žicom na struju duguje porez Hrvatskoj!
Foto: Davorin Višnjić/PIXSELL
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Jan Fabre je jedan od najpoznatijih belgijskih umjetnika u svijetu, ali im i presudu za zlostavljanje. Skrasio se na Visu i žicom pod naponom privatizirao uvalu. Sada otkrivamo i za što je dužan 18.400 eura poreza

Poznati i kontroverzni belgijski umjetnik Jan Fabre je danas došao u centar pozornosti nakon što su objavljene fotografije njegove kuće u predivnoj uvali na Visu. Prilaz uvali s kopna je zapriječen električnim pastirom, odnosno žicom pod naponom koja inače služi za čuvanje stoke. Ali sada saznajemo da je Fabre nakon kupovine kuće koju je dodatno uredio, nije platio Republici Hrvatskoj porez na promet nekretnina. I očito ga ne planira platiti unatoč pravomoćnoj presudi i sudskom rješenju kojim mu je upisan dug na kuću u uvali!

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Komentari 32
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