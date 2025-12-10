EKSKLUZIVNO Čelni čovjek u Europskoj agenciji za lijekove: 'Ptičja gripa je nova prijetnja'

Steffen Thirstrup jedan je od najistaknutijih europskih stručnjaka za regulaciju lijekova i čovjek koji danas ima ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i dostupnosti terapija za više od 450 milijuna građana Europske unije. Liječnik po struci, specijaliziran za kliničku farmakologiju, Thirstrup je od 2022. godine glavni medicinski službenik Europske agencije za lijekove (EMA), institucije odgovorne za odobravanje svih inovativnih lijekova na europskom tržištu. On je kao CMO (Chief medical officer) u cijeloj strukturi EMA-e, odmah ispod izvršne direktorice, te je ključna osoba za znanstvene, medicinske i regulatorne odluke agencije. U ekskluzivnom intervjuu za 24sata govori o izazovima dostupnosti lijekova u Europi, položaju manjih tržišta poput Hrvatske, lekcijama iz pandemije koronavirusa te o tome što Europu čeka u razdoblju novih regulatornih promjena i potencijalnih zdravstvenih prijetnji.

