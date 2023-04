Ekskluzivno: Doznajemo povod naprasnog odlaska šefice Ureda za suzbijanje korupcije

Šefica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Vanja Marušić rano poslijepodne naprasno je dala ostavku na tu funkciju. Vijest o ostavci najprije je objavljena na stranicama DORH-a. Kako se navodi, "glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek je tijekom ranih poslijepodnevnih sati 18. travnja 2023., zaprimila pisani zahtjev ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) Vanje Marušić za prestankom rada u USKOK-u iz osobnih razloga".

Sukladno odredbi članka 10. stavka 4. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek proslijedila je navedeni zahtjev ministru pravosuđa i uprave s obzirom da ministar pravosuđa i uprave treba dati svoju suglasnost za prestanak rada ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, navodi DORH.

Dodaje se kako će Hrvoj-Šipek, ako ministar pravosuđa i uprave da svoju suglasnost i kada ona bude zaprimljena u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, donijeti odluku povodom navedenog zahtjeva. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će o svim ostalim informacijama pravovremeno obavijestiti javnost, zaključuju iz DORH-a.

O ostavci odnosno smjeni ravnateljice Uskoka pisalo se još prije godinu i pol, u studenome 2021. godine, kada se nagađalo da će tu formalnu odluku o njenoj smjeni donijeti glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. Do smjene ravnateljice USKOK-a tada je trebala dovesti afera Softver, u kojoj USKOK nije otvorio istragu protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac, nego je to učinio Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). USKOK je u tom predmetu provodio izvide dvije godine, ali ih je na kraju zatvorio, smatrajući da iz njihovih rezultata ne proizlazi dovoljan stupanj osnovane sumnje da bi protiv Žalac pokrenuli istragu. Tada je, kako se nagađalo, Zlata Hrvoj-Šipek tražila od Vanje Marušić i da sama odstupi, međutim, no ona je to odbijala učiniti, smatrajući da nije odgovorna za propuste u istragama oko Plenkovićeve ministrice. Priča o smjeni Vanja Marušić bila je već zaboravljena kad ju je u studenome državna odvjetnica ponovno imenovala ravnateljicom Uskoka, na vrijeme od četiri godine.

Neslužbeno se tokom dana moglo čuti da njena naprasna ostavka nema veze s aktualnim kaznenim postupcima, već da je "imala probleme u samoj službi". Navodno je vozač njezina službena vozila (Škoda Superb) izazvao prometnu nesreću s velikom materijalnom štetom koja je iznosila oko 100.000 kuna. Doznajemo i da ravnateljica Uskoka, u nekom spletu okolnosti, nije zatražila da taj čovjek plati štetu, vozilo nije imalo kasko osiguranje, već je štetu platio DORH, odnosno država. Premda sve zvuči prilično bizarno, upućeni tvrde da je ona čitavu priču oko te prometne nesreće smatrala prevelikim teretom za dužnost koju obavlja.

