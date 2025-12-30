Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'

Vlada RH održava zadnju sjednicu u ovoj godini.

Vlada će usvojiti uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji. Vlada tu uredbu sa zakonskom snagom donosi nakon što je Ustavni sud ukinuo neke od odredbi Zakona o osobnoj asistenciji. Na dnevnom je redu i prijedlog zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (EU), a Vlada će usvojiti i smjernice upravljanja javnim dugom za razdoblje 2026. - 2028. te donijeti odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u ovogodišnjem Državnom proračunu.

Na početku sjednice premijer je svima čestitao Božić i novogodišnje blagdane. Podsjetio je da je ovaj Božić nakon pet godina ponovno otvorena zagrebačka katedrala i da je u njoj održana polnoćka.

"Ta činjenica da se katedrala konstrukcijski obnavlja, da su preostali na unutarnjem dijelu restauratorski radovi i niz još detalja uređenja, velika je poruka da je ovo jedan od najvećih projekata postpotresne obnove došao u fazu u kojoj se katedrala može koristiti za bogoslužje", istaknuo je, dodavši da je riječ o dijelu velikog procesa obnove nakon potresa, o čemu će Vlada imati i posebno izvješće.

Spomenuo je petrinjski potres i sredstva koja su utrošena u obnovu Banovine.

"Nažalost, u tom potresu poginulo je sedmero naših sugrađana", rekao je premijer te još jednom izrazio suosjećanje njihovim obiteljima zbog gubitka. Istaknuo je i razmjere ulaganja u obnovu, navodeći da je samo na području Banovine do sada uloženo 1,77 milijardi eura.

"Naš plan, o kojem smo govorili ovih dana, jest da se do sredine 2027. izgrade sve predviđene zamjenske obiteljske kuće, da one budu useljene, a da se cjelokupni proces obnove, završi do 2030. godine", rekao je premijer.

"Ovo je bila godina iskoraka, oklonosti u kojoj smo radili bile su neizvjesne, no Hrvatska je stabilna, a političku stabilnost potvrdili su izbori u svibnju i lipnju ove godine...Mi smo kroz zadnjih deset godina uložili u fiskalnu decentralizaciju, pozavršavali smo toliko projekata, stvarali preduvjere za poslovna ulaganja....nastojimo našom politikom osigurati svima jednake šanse da ne postoji veliki jaz između pojedinih dijelova Hrvatske", nabrajao je Plenković.

Premijer je potom govorio o iznosima prosječne plaće, statistici o nezaposlenosti, a nabrajao je i što je sve Vlada donijela po pitanju demografije.

"Danas u Hrvatskoj radi gotovo 300.000 više ljudi nego 2016. godine. Potvrđuju to i podatci o prosječnoj neto plaći koja je dosegnula 1470 eura, to je 96 posto više nego na početku našeg prvog mandata. Medijalna plaća je 1281 euro, 103 posto više nego na početku mandata, Minimalna bruto plaća od 1. siječnja raste na 1050 eura, to je rast za 150 posto u odnosu na 2016. godinu. Prosječna mirovina dosegnula je s godišnjim dodatkom nešto više od 700 eura", rekao je Plenković.

"Čak 13 000 ljudi vratilo se u ovoj godini", istaknuo je premijer.

"I dalje nam sve tri vodeće kreditne agencije potvrđuju kreditni rejting, a to je poruka političkoj stabilnosti, gospodarskom smjeru kojeg vodimo. Naša politika je prepoznata", hvalio se premijer.

Osvrnuo se i na porezne politike Vlade, cijene, potporu umirovljenicima, govorio je o inflaciji, ograničavanju cijena u trgovinama...

Planovi za 2026. godinu

Govoreći o prioritetima u idućoj godini, naveo je tri ključna područja djelovanja - kvalitetu života sugrađana, uređeniju i otporniju državu te snažnije gospodarstvo i međunarodno pozicioniranje Hrvatske.

Najavio je rast invalidskih mirovina za 10 posto od 1. siječnja, ukidanje penalizacije za prijevremenu mirovinu za osobe starije od 70 godina te mogućnost rada uz mirovinu dulje od polovice punog radnog vremena uz isplatu 50 posto mirovine.

"Vlada će se u idućoj godini boriti za veći standard građana...

Sa stupanjem izmjenama zakona, krenut ćemo sa rastom invalidskim mirovinama, stvaraju se preduvjeti na potpuno ukidanje poreza na mirovine....uvodi se paket besplatnih bankarskih usluga...

Ključna tema u idućoj godini bit će priuštivo stanovanje...

2026. godine bit će uspostavljen registar stanovništva, donosit ćemo ciljane mjere za potpore, također nakon izmjena zakona uvodi se temeljno vojno osposobljavanje..."

Premijer kaže da će nastaviti borbu protiv korupcije, jačat će se pravosuđe, a njihov je cilj, kaže, snažnije gospodarstvo, jačanje izvoza...jačat će hrvatsku poljoprivredu.

"Nove porezne olakšice potaknut će veća ulaganja, otvaramo prostor privatnom sektoru...nastavit ćemo proces obnove i gradnje vrtića..."

Vlada će na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici donijeti uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji. Uredba se donosi nakon što je Ustavni sud ukinuo nekoliko odredbi toga zakona, ocijenivši ih diskriminatornima i nespojivima s Ustavom.

Postupak su na sudu pokrenuli Udruga Sjena te desetci obitelji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama, koji su upozoravali da zakon u praksi isključuje najranjivije skupine.

Vlada će donijeti i Prijedlog uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, čime će se od prvog dana nove godine povećati i cijene cigareta.