EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec!

Kako ekskluzivno doznaje 24sata, Josip Oršuš (40) iz Piškorovca, osumnjičeni za ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju, a za kojim intenzivno traga međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama, dan prije stravičnog zločina u Murkom Središću se trebao javiti na izdržavanje kazne zatvora od godinu dana za koju je pravomoćno osuđen zbog krađe.

- Sudac izvršenja uputio da se javi u Remetinec. U ponedjeljak se trebao javiti sucu izvršenja da ga uputi na izdržavanje zatvorske kazne od 10 mjeseci za promet - potvrdio nam je Igor Pavlic, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu.

Muškarac (40), koji je u bijegu, upucao je dvije žene u četvrtak, 4. prosinca nešto prije 21 sat u Murskom Središću, u Ulici Sitnice. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o nevjenčanoj supruzi i njezinoj sestri, u dobi od 28 i 29 godina. Jedna žena je preminula u bolnici, dok se druga s teškim ozljedama bori za život.

Foto: MUP

Načelnik Policijske uprave međimurske Ivan Sokač rekao je da je vozilo čovjeka za kojim tragaju pronađeno u Sloveniji.

- Radi se o osobi koja je evidentirana za 35 kaznenih djela - otkrio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon stravičnog zločina u u Murskom Središću.

Ministar je potvrdio da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući. Nije mogao reći koje je oružje osumnjičeni imao jer je to stvar policijskih izvida. No, ustvrdio je da ovakvi događaji potvrđuju da nezakonitog oružja u Hrvatskoj "nažalost ima". Izrazio je nadu da će ženi koja se u ovom trenutku bori za život izaći iz životne opasnosti.