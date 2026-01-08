Državni tajnici bore se za moćnu poziciju glavnog državnog inspektorata, ali ide se u smjeru da to bude Mladen Pavić. Poljoprivrednici ga zovu ‘stočarska pošast’
EKSKLUZIVNO HDZ-ov 'čovjek za sve' bit će budući šef Glavnog državnog inspektorata?
Nakon uhićenja bivšega glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, u političkim kuloarima sve se češće spominje ime Mladena Pavića kao najozbiljnijega kandidata za novog čelnika Državnog inspektorata, doznaju 24sata iz izvora bliskih vladajućoj stranci. Pavić, bivši državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, a danas državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija, prema riječima našeg sugovornika iz HDZ-a, trenutačno je “najbliže toj funkciji”.
