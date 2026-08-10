Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je zapad Kolumbije, s epicentrom u departmanu Chocó, u blizini San José del Palmara. Čitatelj 24sata javio se iz Medellina: 'Nas 5 je na rubu grada. Bilo je gadno kad je zatreslo'
Ekskluzivno Hrvat iz Kolumbije za 24sata: 'Nastradao je centar Medellina, ne puštaju nas blizu'
Razoran potres magnitude 7,4 pogodio je danas zapad Kolumbije, s epicentrom u departmanu Chocó, u blizini San José del Palmara. Čitatelj 24sata javio nam se iz Medellina.
- Centar Medellina je nastradao, rubni dijelovi gdje sam ja nisu. Mi ovdje imamo hotel i prošli smo samo s razbijenim televizorima, ali u centru ima puno štete - kaže nam čitatelj.
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Prema informacijama koje ima, u Medellinu se trenutačno nalazi pet hrvatskih državljana i svi su dobro.
- Svi koji smo tu, smo na broju - kaže. Dodaje da je pokušao doći do razrušene autobusne stanice u Medellinu, no nadležne službe blokirale su cestu.
- Ne puštaju bliže od 200 metara. Tu su gradska i državna policija i brojne zdravstvene službe i ne dopuštaju da se prilazi stanici, a promet je zatvoren - kaže nam.
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Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) priopćilo je kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon današnjeg potresa.
Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a da se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navode u priopćenju.
Kolumbijske lokalne vlasti izjavile su da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja.
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