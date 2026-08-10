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DESECI MRTVIH NAKON POTRESA

Ekskluzivno Hrvat iz Kolumbije za 24sata: 'Nastradao je centar Medellina, ne puštaju nas blizu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ekskluzivno Hrvat iz Kolumbije za 24sata: 'Nastradao je centar Medellina, ne puštaju nas blizu'
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Foto: PROFIMEDIA
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Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je zapad Kolumbije, s epicentrom u departmanu Chocó, u blizini San José del Palmara. Čitatelj 24sata javio se iz Medellina: 'Nas 5 je na rubu grada. Bilo je gadno kad je zatreslo'

Razoran potres magnitude  7,4 pogodio je danas zapad Kolumbije, s epicentrom u departmanu Chocó, u blizini San José del Palmara. Čitatelj 24sata javio nam se iz Medellina.

- Centar Medellina je nastradao, rubni dijelovi gdje sam ja nisu. Mi ovdje imamo hotel i prošli smo samo s razbijenim televizorima, ali u centru ima puno štete - kaže nam čitatelj.

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Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...' VIDEO
Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...' | Video: 24sata/čitatelj

Prema informacijama koje ima, u Medellinu se trenutačno nalazi pet hrvatskih državljana i svi su dobro.

- Svi koji smo tu, smo na broju - kaže. Dodaje da je pokušao doći do razrušene autobusne stanice u Medellinu, no nadležne službe blokirale su cestu.

- Ne puštaju bliže od 200 metara. Tu su gradska i državna policija i brojne zdravstvene službe i ne dopuštaju da se prilazi stanici, a promet je zatvoren - kaže nam.

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Najmanje 22 poginulih u razornom potresu u Kolumbiji, mnogi zarobljeni u zgradama VIDEO
Najmanje 22 poginulih u razornom potresu u Kolumbiji, mnogi zarobljeni u zgradama | Video: 24sata/Reuters

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) priopćilo je kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon današnjeg potresa.

Collapsed buildings in Pereira after earthquake strikes Colombia Collapsed buildings in Pereira after earthquake strikes Colombia Collapsed buildings in Pereira after earthquake strikes Colombia
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Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a da se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navode u priopćenju.

Kolumbijske lokalne vlasti izjavile su da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja.

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Komentari 5
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
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VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

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