Ekskluzivno Hrvat iz Kolumbije za 24sata: 'Nastradao je centar Medellina, ne puštaju nas blizu'

Razoran potres magnitude 7,4 pogodio je danas zapad Kolumbije, s epicentrom u departmanu Chocó, u blizini San José del Palmara. Čitatelj 24sata javio nam se iz Medellina.

- Centar Medellina je nastradao, rubni dijelovi gdje sam ja nisu. Mi ovdje imamo hotel i prošli smo samo s razbijenim televizorima, ali u centru ima puno štete - kaže nam čitatelj.

Pokretanje videa... VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...' | Video: 24sata/čitatelj

Prema informacijama koje ima, u Medellinu se trenutačno nalazi pet hrvatskih državljana i svi su dobro.

- Svi koji smo tu, smo na broju - kaže. Dodaje da je pokušao doći do razrušene autobusne stanice u Medellinu, no nadležne službe blokirale su cestu.

- Ne puštaju bliže od 200 metara. Tu su gradska i državna policija i brojne zdravstvene službe i ne dopuštaju da se prilazi stanici, a promet je zatvoren - kaže nam.

Pokretanje videa... VIDEO Najmanje 22 poginulih u razornom potresu u Kolumbiji, mnogi zarobljeni u zgradama | Video: 24sata/Reuters

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) priopćilo je kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon današnjeg potresa.

Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a da se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navode u priopćenju.

Kolumbijske lokalne vlasti izjavile su da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja.