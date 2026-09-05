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FOTO I u Njemačkoj prosvjeduju za Liku: Saznali smo što je bilo, rekla nam je Lika...

Piše Iva Milotić,
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FOTO I u Njemačkoj prosvjeduju za Liku: Saznali smo što je bilo, rekla nam je Lika...
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Čitateljica 24sata koja je u Berlinu, naletjela je na malu skupinu prosvjednika kod Brandenburških vrata koji su nosili transparente za Liku. Oduševila se i fotografirala ih, a oni su poručili da su srcem uz Hrvatsku

Saznali smo što je bilo, rekla nam je Lika, piše na transparentu koji ponosno stoji u rukama muškarca ispred Brandenburških vrata u Berlinu. Dječak pored njema drži transparent Lika is kleine detsche mullhalde ili u prijevodu Lika je malo njemačko odlagalište smeća. Podsjetimo, U Lici je ilegalno odloženo oko 37.000 tona opasnog otpada, za koji se sumnja da porijeklom dolazi iz Europske unije, uključujući i Njemačku. Dječak je kružen članovima svoje obitelji i svi zajedno prosvjeduju za Liku kako bi iz Njemačke pružili podršku prosvjedu u Zagrebu. 

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Za Liku i u Berlinu! VIDEO
Za Liku i u Berlinu! | Video: 24sata Video

Čitateljica 24sata koja je u Berlinu, naletjela je na njih. Oduševila se i fotografirala ih, a oni su poručili da su srcem uz Hrvatsku.

Veliki prosvjed u Zagrebu zbog zagađenja i opasnog otpada u Lici Veliki prosvjed u Zagrebu zbog zagađenja i opasnog otpada u Lici Zagreb: Okupljanje prosvjednika Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
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Foto: Igor Soban /PIXSELL

- To su naši ljudi, rekli su mi da znaju i prate što se događa u Hrvatskoj i nisu mogli ne podržati prosvjed u Zagrebu - rekla je čitateljica. 

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