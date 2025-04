EKSKLUZIVNO! Imamo snimke zakopavanja plastičnog i opasnog otpada u Gospiću

Prije desetak dana bili smo u Gospiću, kod prvih susjeda bivšeg silosa PPK Velebit koji je zatvoren policijskim trakama jer se tamo, prema Europolu, Uskoku i hrvatskoj policiji, mljeo i nepropisno odlagao opasni i plastični otpad. Preciznije, 35.000 tona takvog otpada. Za to su već uhićeni Josip i Monika Šincek, Franciska Dodić, Antonija Bauk - djevojka brata Monike Šincek te Monikin otac Mileta Stevanović i još dva muškarca. Dva dana nakon našeg posjeta, s nepoznate adrese, dobili smo više desetaka snimki i fotografija koje prikazuju bagere koji ravnaju zemlju tamo gdje smo se sami uvjerili da je otpad te snimke silosa iz drona. Video zapise smo provjerili i alatima za video forenziku kojima se inače služe novinari diljem svijeta, nisu mijenjani niti montirani, već smo ih dobili onako kako su snimljeni.

Na prvoj snimci iz drona, vidi se prostor PPK Velebit, narančasti kamion s miješalicom kojeg smo zatekli i 25. veljače ove godine kad je naša novinarska ekipa prvi put tamo otišla. Prostor PPK Velebit ima 50.000 kvadrata. No to im nije bilo dovoljno, sve su pretrpali, pa su raskrčili dio šume pored i tu bacali otpad.

Druga snimka iz drona, u trajanju od 28 sekundi, pokazuje ponovno silos, vidi se isti kamion s miješalicom, još nekoliko kamiona, okolni prostor gdje je nekoć bila šuma, a sad je raskrčeno i puno mljevenog otpada.

Vidljivi su tragovi traktora i kamiona. Zanimljivi su i oni tragovi koji vode na stazu, koja, kako smo se uvjerili kad smo bili tamo, vodi do gradskog odlagališta. Na snimci je i prikolica s plavom ceradom na kojoj piše Strojopromet. Ta ista prikolica je na području PPK Velebit bila i 4. travnja kad smo drugi put tamo bili.

Na trećoj snimci iz drona, najdužoj, vide se i već spomenuta miješalica, i prikolica s plavom ceradom, ali je i bolji pregled okoline silosa. Na snimci se vide razmjeri devastacije i koliko je plastični i opasni otpad, izmiješan sa zemljom, temeljito zakopan. S istočne strane silosa, gdje su vrata zatvorena bijelim aluminijem, naizgled je samo ravna zemlja.

No početkom travnja, tamo je bila raskopana rupa, puna vode, a okolna stabla su se počela sušiti.

Građani su prijavljivali policiji, a ona je Šinceke, Dodićku i cijelu operaciju dugo pratila i povezivala. Vidi se da je pošiljatelj ovih snimki dugo pratio što se događa u PPK Velebit, odnosno tvrtkama Tipos Resurs i Plastruktor, jer se po vegetaciji vidi da su snimke nastajale u različitim razdobljima.

Snimili su i kako bageri rasipaju otpad pomiješan sa zemljom, koju je, prema sumnjama istražitelja nabavljao upravo Mileta Stevanović.

Na snimkama se vidi kako bager rasipa mješavinu pored pruge, ali i na mjestu šume koju su djelomično raskrčili.

Bager koji izgleda isto kao onaj sa snimke, danas stoji pred silosom omotan policijskom trakom.

Uz snimke, tu su i fotografije kamiona ispred silosa, koje potvrđuju što su nam početkom travnja ispričali susjedi koji žive preko puta silosa.

- Kad dođe kamion, prolazi pored mene i mojih ovaca. Otvoren je veliki kamion, vidi se smeće to. I onda uđe kroz vrata do silosa i za njim ulazi bager. Pa tu je non stop radio bager. Mislim ljudi, zamislite: tu nešto se kao proizvodi. A što bager proizvodi? Ništa, on ili zatrpava ili otkopava - uzvikne Šarić i dodao: - Tu je prošlo more kamiona i davno, puno prije Šinceka, su dolazili isto neki iz Varaždina sa otpadom - rekao nam je Ivan.

Vozili su i po noći.

- Po noći su dolazili ovdje kamioni, stroj za zatrpavanje je radio do 11 sati navečer, i blagdanom i nedjeljom - rekla je za 24ata početkom travnja jedna od susjeda.

Dio vreća s otpadom je stajao u vodi.

Građani su duže vremena sve prijavljivali i policiji, u vremenu kad je policija sve već istraživala, no zbog tajnosti postupka to nisu smjeli reći.

Kako 24sata doznaju, već je raspisan natječaj pri Fondu za zaštitu okoliša na koji se grad Gospić prijavio te su označeni kao prioritet za saniranje. Zbog ovog slučaja su se morali mijenjati i pravilnici i zakoni jer je ovo prvi put da država mora sanirati odlagalište opasnog otpada na privatnoj zemlji.

Višemilijunska šteta

Podsjetimo, bračni par Šincek proveo je 30 dana u istražnom zatvoru, dok je ostatak pušten da se brani sa slobode. Neslužbeno doznajemo da ima preko 50 svjedoka. Na teret im se stavlja da su se pod vodstvom Josipa Šinceka udružili u zločinačko udruženje. Iako je Šincek znao da nemaju važeće dozvole za deponiranje ikakvog otpada, navodno su uvezli 35.000 tona plastičnog i mješovitog otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke, te preuzeli medicinski otpad iz Hrvatske. Taj otpad su, prema Uskoku, policiji i Europolu, mljeli te zakapali i razasuli na tri lokacije u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu. Dio su pomiješali s betonom i izlili u betonske ploče. Šincek ih je navodno organizirao na način da su falsificirali dokumentaciju kako bi nesmetano nastavio uvoziti otpad, pa su tako opasni otpad i plastiku navodili kao reciklažni materijal.

Šincekovi su, prema Uskoku, 'digli' oko 466 tisuća eura, a ostatak oko pola milijuna eura. Europol pak tvrdi da su samo na otpadu 'digli' 4 milijuna eura. No uz naknade koje su nezakonito uzimali za zbrinjavanje otpada od dobavljača, navodno su varali i na porezu, carinama, poreznim prijavama, porezu na dobit, za što je Porezna uprava podnijela Uskoku kaznenu prijavu protiv osumnjičenih. Tvrtke su si međusobno ispostavljale lažne račune kako bi umanjili PDV. Kroz to su utajili oko 95.000 eura poreza. Novac stečen nezakonitim putem su morali nekako oprati pa su kroz lažne fakture, ulaganja i pozajmice oprali oko 350.000 eura. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Dodićka je tako navodno 'zaradila' 120.000 eura.