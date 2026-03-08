EKSKLUZIVNO iz Asiza: Hrvati se busevima voze i po 24 sata do svetišta, ture koštaju oko 500 €

U povodu 800. godišnjice smrti Franje Asiškog, ondje su sve do 22. ožujka izložene kosti sveca koji je poživio 44 godine i od toga dvadesetak bio u misiji obnove crkve kojoj je posvetio svoje poslanje.
Začetnik redovničkog reda, zanimljivo je, tumačio je o poniznosti i dubokom poštovanju prema svećeničkoj službi iako nikada nije postao redovnik, nego je odlučio ostati u statusu đakona.
Desetak tisuća posjetitelja u danu zbog toga u ovo korizmeno vrijeme prođe svetištem, vikendom i do 20 tisuća, govore nam fratri koji stoje iza organizacije povijesnog pothvata.
Organizacija javnog izlaganja relikvija svetog Franje Asiškog započela je u travnju 2025. godine, priča nam Giulio Cesareo, glavni i odgovorni za službenu komunikaciju svetišta.
Giulio kaže da je bazilika UNESCO-va svjetska baština pod specijalnim mjerama još od 2001. i terorističkog napada na njujorške Twinse.
Inače, Hrvati se voze i po 24 sata do svetiša, a ture koštaju i do 500 eura...
