SVJETSKA BAŠTINA U BAZILICI

EKSKLUZIVNO iz Asiza: Hrvati se busevima voze i po 24 sata do svetišta, ture koštaju oko 500 €

U povodu 800. godišnjice smrti Franje Asiškog, ondje su sve do 22. ožujka izložene kosti sveca koji je poživio 44 godine i od toga dvadesetak bio u misiji obnove crkve kojoj je posvetio svoje poslanje.
24sata Mnogobrojni hodočasnici pohodili su grad Assisi povodom obljetnice smrti Franje Asiškog
Začetnik redovničkog reda, zanimljivo je, tumačio je o poniznosti i dubokom poštovanju prema svećeničkoj službi iako nikada nije postao redovnik, nego je odlučio ostati u statusu đakona. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Začetnik redovničkog reda, zanimljivo je, tumačio je o poniznosti i dubokom poštovanju prema svećeničkoj službi iako nikada nije postao redovnik, nego je odlučio ostati u statusu đakona. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
