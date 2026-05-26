EKSKLUZIVNO Kirurg iz Dubrave ide u utrku za HOO i Matešinog nasljednika! Evo tko je uz njega

Ekskluzivno doznajemo da je novi kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza.

Nakon što je Zdravko Marić u utorak odustao od kandidature za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a Dragan Primorac nam je prošli tjedan rekao da će razmisliti o kandidaturi, jedini službeni kandidat za tu poziciju zasad je Josip Varvodić. Riječ je o kardiokirurgu iz KB-a Dubrava, rođenom 1985. godine, koji obnaša funkciju predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza. Kako doznajemo, zasad ima potporu manjih saveza, a navodno bi mu se trebali priključiti i veći.

Riječ je o dosad najviše pozicioniranom Hrvatu u međunarodnim organizacijama vodenih sportova, koji je 2022. na Kongresu LEN-a (Europsko plivačko udruženje) u Frankfurtu izabran za prvog zamjenika predsjednika LEN-a Portugalca Antonija da Silve. Otac mu je bio predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dugi niz godina, a prije toga direktor i izbornik, također je radio u HOO-u kao direktor za razvojne programe.

Najraniji mogući izbor u kolovozu

Imenovanje predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nije poput imenovanja ministra, da ga premijer predloži pa se već nakon kojeg dana može izglasati u Saboru. Prema statutu, proći će minimalno 68 dana od odluke o sazivanju izvanredne skupštine do izbora novog predsjednika. Zlatko Mateša vodio je HOO čak 24 godine, a HOO nikad nije imao izvanrednu skupštinu na kojoj bira novog čelnika.

Najraniji mogući rok za izbor Matešina nasljednika tako je početak kolovoza, a moguće je i kasnije. U petak su članice dobile prijedlog za izvanrednu skupštinu te pozive za kandidaturu, o čemu će odlučiti ovaj tjedan. Od odluke do stupanja na snagu mora proći osam dana, a onda minimalno 60 dana u kojima će se moći podnositi kandidature i kandidati predstavljati programe.

Predstavnici sportskih saveza potom biraju predsjednika i Vijeće, koje je svojevrsna uprava krovnom sportskom organizacijom. Predsjednik je volonter, ali on onda predlaže glavnog tajnika, koji je operativac i zaposlenik odbora. Glavnog tajnika mora potvrditi Vijeće. Kandidat za predsjednika mora imati minimalnu potporu od 10 potpisa različitih sportskih saveza.

Unatoč ovim dugim rokovima, već se naveliko nagađa tko će ući u bitku za Matešina nasljednika. A riječ je o 64,5 milijuna eura, koliko ove godine ima na raspolaganju HOO. Najveći dio kolača raspoređuje se svim sportskim savezima, kojih ima 88.

Izgledno je i da neće biti samo jedan kandidat, a to znači lobiranje i traženje potpore. Inicijativa loptačkih sportova koju je iznio Perica Bukić iz vaterpolskog saveza je da i u 23-članova Vijeće i nadzorni odbor dođu sasvim novi ljudi.

Dragan Primorac rekao nam je prošlog tjedna da ga je ostavka Zlatka Mateše potpuno iznenadila.

- Zadnjih dana sam s američkim kolegama jer radim na inovativnim projektima iz područja personalizirane medicine i uopće nisam stigao razmišljati o novonastaloj situaciji - izjavio nam je Primorac, koji je rekao da će o kandidaturi odlučiti ovaj tjedan.