NOVI DETALJI AFERE JAGODE PLUS+

EKSKLUZIVNO Novac od kredita branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji!

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Privatni album

Svjedoci i bivši zaposlenici su na sudu ustvrdili da je Branko Stefanović živio na visokoj nozi dok su braniteljima sjele ovrhe. Razvili su i posebnu shemu kako da novac kredita završi u njegovu džepu: 'To je pranje novca'

Dok su 21 braniteljskoj obitelji sjedale prve ovrhe na imovinu u prevari s jagodama, organizator cijelog posla izvlačio je novac i trošio ga za svoje privatne užitke. Tako proizlazi iz niza iskaza svjedoka i vještačenja koje smo našli u nepravomoćnoj presudi, koja je u međuvremenu poništena.

