Ekskluzivno: Ovo je HDZ-ov tajni plan za Kolindinu pobjedu

HDZ je u velikoj fazi mobilizacije članstva za drugi krug izbora. To potvrđuju i dokumenti o strategiji za pobjedu njihove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović koji stižu iz središnjice stranke i koje su ekskluzivno dobila 24sata.

Prema tim izračunima, za Kolindu Grabar Kitarović treba glasati oko 1,050.000 (50 posto + 1 glas), kako stoji u “Naputku projekcije potrebnog broja glasova”. Dopis je adresiran na predsjednika HDZ-a, voditelja izbornog stožera, predsjednika TO, OO, GO i OGČ HDZ-a i predsjednika koordinacija HDZ-a u inozemstvu, a potpisuje ga glavni tajnik stranke Gordan Jandroković.

Idu na Škorine glasove

No čini se da su u stranci pobrkali pravila za prvi i drugi krug izbora, jer ustavni stručnjak Branko Smerdel kaže da je pobjednik drugog kruga onaj tko dobije više glasova, a ne tko dobije 50 posto plus jedan glas. Što se tiče same taktike HDZ-a, u dopisu piše da je nakon izvršene analize izbornih rezultata prvog kruga izbora, na razini središnjeg izbornog stožera, izrađena projekcija potrebnog broja glasova uz pretpostavljenu izlaznost, a koji bi bili dovoljni za pobjedu aktualne predsjednice nad SDP-ovim predsjedničkim kandidatom. Ističu, pak, da se izlaznost ne može točno odrediti jer na nju utječu vremenske prilike, vrijeme održavanja izbora, političke, gospodarske i društvene okolnosti itd.

- Svjesni smo činjenice kako smo u prvom krugu izbora u političkom spektru desnog centra i desnice imali kandidata Miroslava Škoru, koji je kao trećeplasirani kandidat dobio respektabilan broj glasova (465.704, odnosno 24,45 posto). Drugi izborni krug novo je ‘miješanje karata’, a sve postizborne analize pokazuju kako će aktualna predsjednica, gospođa Kolinda Grabar Kitarović, pobijediti i na ovim izborima samo ako birači političkog spektra desnog centra i desnice budu izašli na birališta i budu glasovali za aktualnu predsjednicu RH, kako je to bilo i na izborima 2014./2015. godine.

Presudan je svaki glas

Uz pretpostavljenu izlaznost (nešto više od 57 posto), na bazi ukupnog broja birača registriranih u Hrvatskoj za drugi krug izbora (3,681.175), u nedjelju, 5. siječnja 2020., moglo bi glasovati oko 2,100.000 birača. Prema izračunu, uz navedenu projekciju izlaznosti, za pobjedu novog mandata predsjednice potreban broj glasova je oko 1,050.000 (50 posto + 1 glas) - stoji u dopisu, uz koji su priložene i tablice okvirne projekcije potrebnog broja glasova pojedinačno za svaku županiju te gradove i općine u njihovu sastavu.

Napominju kako je od velike važnosti mobilizirati članstvo. Voditelji izbornih stožera radit će posebne projekcije broja glasova za svoje biračka mjesta. Članove i simpatizere koji uzimaju godišnji odmor mole da eventualna putovanja planiraju tako da mogu biti na biralištima 5. siječnja 2020., stoji u naputku.

Osim projekcije potrebnog broja glasova, HDZ-ovcima je stigao i naputak “Postupanje na dan drugog kruga predsjedničkih izbora”. Njega također potpisuje glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković. Između ostalog, u njemu stoji: “Za konačnu pobjedu 5. siječnja molim vas još jedan dodatni napor i angažman jer svaki glas može biti presudan i odlučiti izbornog pobjednika. Izuzetno važnu ulogu na dan izbora imat će i naši promatrači na biračkim mjestima. Stoga molim predsjednike općinskih i gradskih organizacija HDZ-a da, kao i prije prvog kruga, održe sastanke s našim promatračima te ih upoznaju s njihovim pravima i dužnostima. Važno je da budu prisutni tijekom cijelog dana na biralištima, da reagiraju na svaku uočenu nepravilnost i da po prebrojavanju glasova traže preslike zapisnika o radu biračkog odbora. Također je važno promatrače upoznati sa sadržajem Naputka od 31. prosinca 2019. godine, kojim je dana projekcija potrebnog broja glasova u svakoj od općina i gradova”. Inače, izračunato je kako Kolinda Grabar Kitarović u Zagrebu treba dobiti 187.357 glasova, a to znači gotovo 100 tisuća više nego u prvom krugu.

