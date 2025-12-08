NOVI EXPRESS Pod palicom v. d. ravnatelja Svena Miškovića su 19 tužiteljica i devet tužitelja. Ima ih vrlo iskusnih s dugogodišnjim stažem, no tu su i mlađi kadrovi koji se tek trebaju dokazati
Ekskluzivno: Ovo su 'specijalci' USKOK-a koji trebaju ući u rat s korupcijom i kriminalom...
Iza prošlotjednog uhićenja glavnog državnog inspektora i višegodišnjeg šefa Državnog inspektorata, institucije pod kojom su sve inspekcije, Andrije Mikulića, njegova kuma Dragana Krasića i još dvojice vlasnika kamenoloma, stoje tužitelji najelitnijeg dijela Državnog odvjetništva, Uskoka. Oni su “prva linija” borbe DORH-a koja se bavi najsloženijim oblicima gospodarskog i organiziranog kriminala i korupcije. Trenutačno ih je 28, uz v. d. ravnatelja Svena Miškovića, od kojih su 19 tužiteljica i devet tužitelja. To je nešto manje nego ranijih godina, no iz Uskoka uvjeravaju da “s postojećim brojem zamjenika i zamjenica ravnatelja Ured uredno, pravodobno i uspješno izvršava svoje zakonom propisane zadaće, a to potvrđuju i dobri rezultati rada Ureda”.
