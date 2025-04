EKSKLUZIVNO Prvi smo posjetili preuređenu kaznionicu za žene u Požegi: Evo koji su noviteti

Godinu dana zatvorenice jedine hrvatske Kaznionice za žene, one u Požegi, bile su premještene dok su prostorije u kojima borave dobivale pravi "makeover" . Velike spavaonice s dvanaest do 15 kreveta, kojih je bilo dvije-tri na odjelu, zamijenilo je 20 manjih, moderno uređenih soba s četiri kreveta i sanitarnim čvorom. U svakoj sobi je televizor i telefon, a tri do četiri zatvorenice koje u njoj borave mogu ga koristiti od 7 do 19 sati. Za to im je potrebna šifra, a mogu zvati dozvoljene brojeve u dozvoljenom trajanju, ali i novčanom iznosu koje imaju na kartici.

