Ekskluzivno! Šegota se branio da ništa nije odlučivao sam, spomenuo je samo jedno ime

Uskok je zatražio istražni zatvor za sad već bivšeg direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegotu, a njegova supruga je puštena da se brani sa slobode. Uskok je objavio prije ročišta i detaljno priopćenje u kojem navodi da Šegotu tereti da je primio barem 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka kako bi povećao novac za Skijaški savez i isplaćivao im uvećane troškove. Šegotu se tereti da je primio i dodatno mito manje od 10.000 eura kroz rate za stipendiju za svog sina. Zauzvrat je utjecao da se Skijaškom savezu poveća proračun na 2,2 milijuna eura za Zimske olimpijske igre, te je isplatio Skijaškom savezu opremu u vrijednosti višoj od 250.000 eura. Tereti ga se da je mito pokušao oprati kroz kupovinu zlata.

Kako smo saznali, Šegota je sve negirao pred istražiteljima. Rekao je da nikakvo mito nije primio od Pavleka, a tvrdio je da je novac koji je ulagao u investicijsko zlato jimao od prodaje kuće u Vodicama. Uskok je ključni svjedok Damir Raos, bliski Pavlekov suradnik i bivši tajnik Skijaškog saveza. Raos je sudjelovao u raspodjeli izvučenog novca koji se vraćao u gotovini.

Neslužbeno saznajemo da Šegota nije negirao da se sastajao s Raosom i da mu je on predao novac. Ali tvrdio je istražiteljima da se radi o pozajmici koju je dogovorio s Pavlekom! I da je ona tek oko desetak tisuća eura. Pavlek mu je rekao da ne žuri s povratom, tvrdio je Šegota.

- Pavlek me nikada nije tražio bilo kakvu uslugu zauzvrat - ustvrdio je Šegota u svojoj obrani.

Možda najzanimljiviji dio obrane je taj da Šegota tvrdi da on uopće nije mogao odobravati programe kojima je povećana potrošnja za Skijaški savez. Objasnio je proceduru u kojoj se to odobrava, te da mora proći Vijeće HOO-a i Skupštinu. Također, tvrdi da mu je Pavlek sve troškove za koje ga se sada tereti pravdao računima i troškovnicima.

- Ja sam samo izvršavao isplate po programu i projektima koji su odobreni - branio se Šegota.

Procedura inače i jeste takva da promjene programa potpisuje i glavni tajnik, u ovom slučaju Siniša Krajač, a to radi u suradnji s Uredom za sportske saveze i razvojne programe koje u HOO vodi Neven Šavora. Nakon toga su izmjene išle na Vijeće i Skupštinu i isplate su mogle ići prema savezima tek nakon što su i ta dva tijela odobrila izmjene.

Šegota nije spominjao ničija imena osim ono bivšeg predsjednika HOO-a Zlatka Mateše. Rekao je da ga je znao nazvati i on, ali i netko drugi da plati neki račun Skijaškom savezu jer je Vlada odobrila dodatne novce. Povećanje isplata Skijaškom savezu je pravdao odlukama u HOO-u da se ulaže u one koji osvajaju medalje.