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MISTERIOZNI LAPTOP Kako su otkrili 'Mehrwertsteuer' za Sinišu Krajača i Damira Šegotu?

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
MISTERIOZNI LAPTOP Kako su otkrili 'Mehrwertsteuer' za Sinišu Krajača i Damira Šegotu?

Laptop Vedrana Pavleka otkrio detalje s ‘crnih lista’ za isplate. Istražitelji imaju dokaz da su novac primala i dva visokopozicionirana djelatnika HOO-a

Istraga o izvlačenju novca u Hrvatskom skijaškom savezu uskoro bi mogla biti proširena, i to barem na dva dodatna imena. Kako 24sata ekskluzivno doznaju, Uskokovi istražitelji imaju dokaze da su godinama novac od osumnjičenog Vedrana Pavleka primala i dva visokopozicionirana djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.

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Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je prema crnim listama dobio dvostruko više od direktora olimpijskog programa Damira Šegote. Jedan od njih je taj redovni crni prihod zvao "Mehrwertsteuer".
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