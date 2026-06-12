Laptop Vedrana Pavleka otkrio detalje s ‘crnih lista’ za isplate. Istražitelji imaju dokaz da su novac primala i dva visokopozicionirana djelatnika HOO-a
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MISTERIOZNI LAPTOP Kako su otkrili 'Mehrwertsteuer' za Sinišu Krajača i Damira Šegotu?
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Istraga o izvlačenju novca u Hrvatskom skijaškom savezu uskoro bi mogla biti proširena, i to barem na dva dodatna imena. Kako 24sata ekskluzivno doznaju, Uskokovi istražitelji imaju dokaze da su godinama novac od osumnjičenog Vedrana Pavleka primala i dva visokopozicionirana djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.
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