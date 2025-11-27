Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. Sve radnje po uhidbenom nalogu traju još od jutros....
Neviđena čistka u državnim tvrtkama, uhićuju i glavnog inspektora. Stižu novi detalji!
Mikulić je za smjenu saznao iz medija, doznajemo od osoba bliskih njemu.
Kako 24sata doznaje, istraga nad glavnim državnim inspektorom Mikulićem pokrenuta je nakon što je Josip Šincek prokazao da je bivši državni inspektor od njega tražio mito.
Nakon toga, kako neslužbeno doznajemo, Mikulić, Krasić i ostala trojica su sami sebe inkriminirali.
- Bilo je i vrijeme, obojica godinama reketare poduzetnike - rekao nam je jedan poduzetnik iz Ivanca.
Kako 24sata ekskluzivno doznaje, uhićeni Josip Šincek, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću, na sudu je teretio upravo sad smijenjenog glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića!
Osim Andrije Mikulića, osumnjičen je i načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva Dragan Krasić.
Kako doznajemo, Krasić je od nedavno u mirovini.