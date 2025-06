Uskok je našao vezu Šincekovih u Županiji? Uhićeni savjetnik za okoliš izdao je dvije dozvole

Novi problemi za bračni par Šincek, u petak ujutro uhićen je Jerko Kostelac, zaposlenik županije Ličko - senjske za kojeg istražitelji vjeruju da je bio njihova veza za izdavanje dozvola za gospodarenjem otpada na prostoru PPK Velebit.

Kostelac, viši savjetnik za zaštitu okoliša i prirode ispitan je u zagrebačkom Uskoku oko 17 sati. Prije njega, u prostorije Uskoka dovedeni su Josip i Monika Šincek, glavni akteri cijele ove afere sa zakapanjem 35 tisuća tona plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, u i pored silosa nekadašnjeg PPK Velebit.

Kostelac u Županiji radi od 2004. godine, a na ovu poziciju je premješten 1.1.2008. Dio poslova koje je obavljao su i izdavanje županijskih dozvola za gospodarenje otpadom. Konkretno, ona koju je Šincekima potpisao 2022. godine je za gospodarenje neopasnim otpadom na području PPK Velebit i trebala je vrijediti sve do 10. listopada 2032. godine.

U dozvoli, izdanoj za palstiku, gume i gorivo dobiveno iz otpada, piše da je sam Kostelac 4. listopada 2022. godine izvršio očevid, u prisustvu Monike Šincek, te da je utvrdio obilaskom PPK Velebit da elaborati koje su Šinceki dali odgovaraju stvarnom stanju. Dvije godine nakon, to će se pokazati neistinitim.

Kostelca se tereti za zloporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje isprave u dva slučaja. Za Šinceke to znači svakome još po dva kaznena djela poticanja. To im stvara dodatne probleme, ali ništa u usporebi s onim za što ih se tereti od početka, a to je kazneno djelo na štetu okoliša. U slučaju da je šteta takva da se ne može sve vratiti u prvobitno stanje, to je do deset godina zatvora. Još nije poznato zašto je Kostelac pristao odraditi 'posao' za Šinceke, jer ga Uskok ne tereti za primanje mita, niti njih za davanje.

Optužbe za krivotvorenje isprave se odnose, kako neslužbeno doznajemo, na to da je Kostelac napisao da je izvršio očevid na prostoru PPK Velebit i vidio da je sve u skladu sa zakonom i elaboratima koje su Šinceki predali. Kako istražitelji sumnjaju, nije ni izašao na očevid.

Kostelčevi poznanici su iznenađeni time da je uhićen, jer kako kažu, nije se isticao imovinom, vozi stari automobil. Potvrđeno nam je da je član HDZ-a te da će biti pokrenuta procedura za stegovnim postupkom od strane GO HDZ Otočac što znači da će mu članstvo biti suspendirano do pravomoćnosti presude.

Što se tiče Šinceka, oni su vraćeni u Remetinec gdje se nalaze od uhićenja, već četiri mjeseca, unatoč žalbama odvjetnika. Optužnica još nije podignuta, kako doznajemo, jer je dio izvida o tome kako su nekoliko godina 'neopaženo' zakapali otpad još uvijek u tijeku.