Uhićen zaposlenik županije zbog pogodovanja Šincekima. Petry: 'Želim da se otkriju svi u lancu!'

U petak ujutro priveden je, kako 24sata neslužbeno doznaje, Jerko Kostelac, dugogodišnji zaposlenik Ličko-senjske županije. On je savjetnik za zaštitu okoliša i prirode u Ličko-senjskoj županiji koji je Tipos resursu, tvrtki Josipa i Monike Šincek, izdavao dozvole za gospodarenje otpadom u Gospiću.

- Što se tiče mene, kao i od prvog dana kad smo saznali iz medija da je došlo do nelegalnog odlaganja otpada u Gospiću, apelirao sam na nadležne službe da istraže sve, od vrha do kraja piramide. U stalnom smo kontaktu s resornim ministarstvom i Državnim inspektoratom, Fond je osigurao 30 milijuna eura za saniranje nelegalnih odlagališta otpada, Gospić je u prvih šest koji će se sanirati. U suradnji s građanskom inicijativom prije otprilike mjesec dana smo od Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske naručili uslugu ispitivanja kvalitete zraka na lokalitetu PPK Velebit koja je u funkciji te ćemo uskoro imati ulazne podatke mjerenja. Također smo s Fondom i Ministarstvom za zaštitu okoliša te Državnim inspektoratom u kontaktu kako bi se sanacija što prije izvršila, ali treba napomenuti da su sredstva osigurana, no sanacija se nije mogla izvoditi zbog toga jer je predmetni lokalitet predmet istrage, a ujedno pohranjeni nelegalno odloženi otpad predstavlja dokazni materijal. Očekujemo da će se prema obećanju Fonda i Ministarstva to sanirati do kraja godine - rekao je za 24sata.

Nije zadovoljan time što je netko iz Županije upleten, ali kaže da želi da se sve raščisti.

- Ukoliko se radi o zaposlenicima Županije, kako čitam iz medija, inzistiram da se i dalje provedu sve istražne radnje kao i da se svi počinitelji, od najmanje karike do vrha piramide, kazneno progone i odgovaraju sukladno zakonskim procedurama za kazneno djelo koje je jedan od najvećih zločina i kriminalnih radnji u povijesti Gospića i Ličko-senjske županije - zaključuje Ernest Petry.

Podsjetimo, Uskok, policija i Europol su u zajedničkoj akciji uhitili Josipa i Moniku Šincek, Francisku Dodić, Antoniju Bauk, Miletu Stevanovića, komunalnog zaposlenika iz Gospića zvanog 'Pajo' i još jednog vozača. Šinceki su još uvijek u pritvoru, dok ostali na slobodi čekaju optužnicu.