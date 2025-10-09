Ekskluzivno! Vlada priprema rukavicu u lice Mađarima: Evo vam udio u Janafu, dajte dio Ine

U jeku pregovora Janafa i mađarskog MOL-a koji je već suvlasnik Ine oko cijena i količina transporta nafte, MOL je sinoć u svom priopćenju izrazio želju da postane suvlasnik Janafa koji je u većinskom vlasništvu države. Janaf je u ovom trenutku u problemu jer je američka administracija nakon devet mjeseci odgađanja uvela sankcije Naftnoj industriji Srbije koja se opskrbljuje preko Hrvatske, odnosno Janafovih naftovoda. Procjenjuje se, ako se sankcije nastave, zbog toga gubiti trećinu svojih prihoda.

- Predložili smo da Janaf prouči najbolje međunarodne primjere vlasničke strukture zapadnoeuropskih transportnih kompanija, gdje prisutnost korisnika nafte kao suvlasnika jamči pravedno određivanje cijena i kontinuiranu dostupnost usluga – priopćili su iz MOL-a nakon jučerašnjih pregovora s upravom Janafa.

Na sjednici Vlade je premijer Andrej Plenković poručio da Janaf nije na prodaju.

- Jadranski naftovod nije na prodaju. Bit će i ostat će hrvatski. Želimo dobru komercijalnu suradnju, dobre cijene i dobru opskrbu naftom. Što se tiče vlasništva, ta tema nije niti na stolu – rekao je Plenković.

No, neslužbeno saznajemo da je u Ministarstva gospodarstva pripremljena i analiza kojom će dodatno odgovoriti na ponudu MOL-a i pokušati ubiti dvije muhe jednim udarcem. Prema toj analizi, ekskluzivno saznajemo, jedina opcija u kojoj MOL može do određenog paketa Janafovih dionica je ako se zamjene za dionice Ine.

Izračunato je da oko 30 posto dionica Janafa po tržišnoj, burzovnoj cijeni, vrijedi oko 254 milijuna eura. Država je vlasnik oko 84 posto Janafa, pa bi i bez 30 posto ostala većinski vlasnik s 54 posto. S druge strane, pet posto dionica Ine prema tržišnoj, burzovnoj cijeni, danas vrijedi oko 250 milijuna eura. Ideja je da dionice razmjene. S tom razmjenom, MOL više ne bi bio najveći pojedinačni vlasnik Ine nego bi pao na razinu od 44,08 posto, dok bi udio Republike Hrvatske porastao na 49,84 posto. Onda više ne bi vrijedio ni sadašnji ugovor zbog kojeg je osuđen Ivo Sanader i koji je prepustio upravljačka prava MOL-u. Ina bi se tako "vratila u hrvatske ruke" nakon što je propala ideja otkupa od strane države. Vlada nikada nije otkrila koliko je novca nudila za udio u Ini, nego su samo poručili da ih je MOL odbio.

U analizi se zaključuje da će se MOL-u kroz suvlasništvo u Janafu ispuniti želja i dobit će sigurnost opskrbe za svoje rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, pa će se izbjeći i teza o skupim troškovima transporata Janafa. S druge strane, ovakav scenarij bi značio kraj međuvlasničkih sukoba u Ini koji trenutačno usporavaju razvoj kompanije. MOL bi i dalje imao veliki udio u kompaniji i vrijednost tog udjela bi samo rastao nakon što se oslobodi okova međuvlasničkih sukoba. Ovim bi se vjerojatno napokon i riješilo pitanje međusobnih tužbi i arbitraža, zaključak je ove analize.

Danas je također ministar gospodarstva Ante Šušnjar(Domovinski pokret) najavio i ponudu da Janaf otkupi dio Naftne industrije Srbije kako većinski vlasnik ne bi bio Gazpromnjeft. Inače, radi se o 11,3 posto dionica. Ali već smo ranije analizirali da je takav scenarij teško moguć iz više razloga: Niti Janaf ima te novce, niti bi s tim dobio kontrolu, niti bi vlasti u Srbiji to dopustile. Analizu možete pročitati OVDJE.