Janaf je od američkih vlasti dobio licencu i smije prevoziti naftu za Naftnu industriju Srbije još sedam dana. Ali s druge strane, mediji u Srbiji javljaju da sankcije za NIS nisu odgođene i da će ovaj puta stupiti na snagu...
Nevjerojatan zaplet sankcijama: Janaf smije prevoziti naftu u Srbiju, ali je oni ne smiju uzeti?
Danas su na snagu trebale stupiti američke sankcije Naftnoj industriji Srbije koje su odgađane još od siječnja. Srbijanski mediji javljaju da ovaj puta nema odgode i da sankcije stupaju na snagu, a neslužbene informacije koji neki mediji prenose je da će od sutra ujutro početi primjena sankcija.
NIS se skoro u potpunosti opskrbljuje sirovom naftom za preradu u rafineriji Pančevo preko Hrvatske. Točnije, preko državne tvrtke Janaf. Dosad su uvijek paralelno vrijedile odgode za Janaf i NIS. Ali izgleda da je sada drugačije.
- JANAF d.d. je ishodio licencu kojom se odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte, do 15. listopada 2025. godine. JANAF d.d. nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savjetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rješenja u skladu s važećim regulatornim okvirom. U ovom trenutku, Društvo nema službenu informaciju da je NIS a.d. ishodio licencu za navedeno razdoblje - objavili su upravo iz Janafa.
Po tom priopćenju, Janaf je dobio dozvolu američkih vlasti da još sedam dana prevozi naftu u NIS. Ali ostaje nejasno što to znači ako ista licenca, odnosno odgoda nije dana NIS-u. To bi značilo da će Janaf moći dopremiti naftu od terminala Omišalj do granice sa Srbijom, ali je oni neće moći preuzeti, što i ne bi imalo smisla.
