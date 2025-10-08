Obavijesti

News

Komentari 0
ŠTO DALJE?

Nevjerojatan zaplet sankcijama: Janaf smije prevoziti naftu u Srbiju, ali je oni ne smiju uzeti?

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Pogon i spremnici unutar obnovljenog JANAF-ovog Terminala Žitnjak | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Janaf je od američkih vlasti dobio licencu i smije prevoziti naftu za Naftnu industriju Srbije još sedam dana. Ali s druge strane, mediji u Srbiji javljaju da sankcije za NIS nisu odgođene i da će ovaj puta stupiti na snagu...

Danas su na snagu trebale stupiti američke sankcije Naftnoj industriji Srbije koje su odgađane još od siječnja. Srbijanski mediji javljaju da ovaj puta nema odgode i da sankcije stupaju na snagu, a neslužbene informacije koji neki mediji prenose je da će od sutra ujutro početi primjena sankcija. 

NIS se skoro u potpunosti opskrbljuje sirovom naftom za preradu u rafineriji Pančevo preko Hrvatske. Točnije, preko državne tvrtke Janaf. Dosad su uvijek paralelno vrijedile odgode za Janaf i NIS. Ali izgleda da je sada drugačije. 

- JANAF d.d. je ishodio licencu kojom se odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte, do 15. listopada 2025. godine. JANAF d.d. nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savjetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rješenja u skladu s važećim regulatornim okvirom. U ovom trenutku, Društvo nema službenu informaciju da je NIS a.d. ishodio licencu za navedeno razdoblje - objavili su upravo iz Janafa.

Po tom priopćenju, Janaf je dobio dozvolu američkih vlasti da još sedam dana prevozi naftu u NIS. Ali ostaje nejasno što to znači ako ista licenca, odnosno odgoda nije dana NIS-u. To bi značilo  da će Janaf moći dopremiti naftu od terminala Omišalj do granice sa Srbijom, ali je oni neće moći preuzeti, što i ne bi imalo smisla.

