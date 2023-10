EKSKLUZIVNO ZA 24SATA Kćer gradonačelnika grada kojeg je napao Hamas: 'Tijela su svuda'

Naša druga sugovornica iz Izraela bila je Naria Davidi, 25-godišnjakinja, čiji je otac gradonačelnik Sderota, grada nedaleko od Pojasa Gaze. U noći na srijedu prvi put je u tri i pol dana odspavala nekoliko sati. U ekskluzivnom razgovoru za 24sata opisala je što se sve događalo nakon žestokih napada Hamasa na Izrael.

- U utorak navečer sam otišla baki u Beer Shevu, grad koji je samo pola sata udaljen od Sderdota, ali je puno sigurniji jer tamo teroristi nisu upali u grad. No odmah se vraćam u Sderot koji je moj grad. U njemu cijeli život živim s obitelji. Jedno sam od sedmero braće i sestara, tata mi je gradonačelnik Sderota, a mama je menadžerica na fakultetu u Beer Shevi. Imam diplomu iz političkih znanosti, a bavim se digitalnim marketingom. Iako smo navikli na raketiranja, ovakve napade poput ovih u subotu nikad nisam doživjela. Taj nam je dan bio praznik i došla nam je cijela obitelj, bilo je mnogo djece i beba u kući. Uz to, moram napomenuti kako mi subotom ne koristimo mobitele, laptope, to nam je dan za odmor. A taj dan je bila i bar micva mojoj 12-godišnjoj sestri. To nam je trebao biti dan za pamćenje, trebali smo imati veliku proslavu, no pretvorio se u noćnu moru - započela je priču.

U šest ujutro začule su se, govori, sirene. No ni to ih, dodaje, nije previše uznemirilo jer su zadnjih 20 godina naviknuti na raketiranja.

'Tijela posvuda'

- Moja 19-godišnja sestra ni ne zna za život bez raketiranja, koja se događaju svakih nekoliko mjeseci. I tad smo, kao i inače, otišli u sklonište, našu sigurnu sobu. Imamo ih dvije u kući. Ima je svaka kuća. Ona se ne nalazi u podrumu, nego na katu, ima masivna željezna vrata koja je jako teško otvoriti. Nas 17 uguralo se u tu malu sobu iz koje smo izbacili sav namještaj i ubacili samo madrace, a soba ima ventilaciju. Govorili smo kako nema mjesta panici. S obzirom na to da nismo imali mobitele, nismo znali što se događa. No tad smo čuli pucnjeve iz jurišne puške na koje nismo navikli. Kako su mi ujak i brat u vojsci, oni su nam i rekli: 'To su zvuci puške, nešto se neobično događa'. Onda je otac otišao do susjede provjeriti što se događa. Susjeda nije vjernica te subotom koristi i mobitel i TV. Kad se vratio, rekao nam je nešto što nisam mogla ni zamisliti. Rekao je da su tijela posvuda po Sderotu. Dodao je kako su teroristi s džipovima upali u grad i pucali iz jurišnih puški te da su mrtvi civili posvuda. Rekao je da su teroristi upali i u policiju te da su napadnuti i okolni gradovi. Teroristi su posvuda silovali žene, ubijali bebe, djecu, starce, otimali ih. Rekao je i da su naši brojni vojnici ubijeni. Bila sam u potpunom šoku, nisam vjerovala što mi govori. Pitala sam se možemo li se probuditi iz noćne more - rekla nam je Naria Davidi.

Sestrina bar micva

Bilo joj je, kaže, žao i sestre čiji se rođendan pretvorio u pokolj.

- Nismo je mogli utješiti, plakala je jer su ljudi ubijeni na njen rođendan. To mi je bilo tako tužno, ona više nikad neće moći imati normalno djetinjstvo i rođendane. To joj je trebala biti najveća zabava, a pretvorila se u pokolj. Svatko od nas zna nekoga koga su teroristi ubili, oteli ili teško ranili. Jučer smo bili na sprovodu prijatelja, on je bio vojnik, no bio je na dopustu, ali nas je išao braniti i tad su ga ubili. Svi su na sprovodu bili izvan sebe. Hamas je znao za njegov sprovod i raketirali su ga nastojeći nas pogoditi. Nasreću, ušli smo u sklonište i nisu nas pogodili. Hamas ubija Židove i cilj im je uništiti Izrael. Oni su teroristička skupina koja palestinske civile koristi kao živi štit. Stanovnici Pojasa Gaze su također taoci Hamasa. Njima nije bitno koga ubijaju. U ovom su pokolju ubili i oteli ljude s muzičkog festivala koji su došli iz cijeloga svijeta. Ubijaju i vlastite ljude, došli su ovdje po krv, ne biraju koga će ubiti. Svijet mora shvatiti da je subota bila dan kad je nakon holokausta bilo najviše ubijenih Židova. Imali smo masovno ubojstvo. Svijet mora znati da će se Izrael braniti. Da se ovo dogodilo na festivalu Coachella u SAD-u, tad bi američka vlada napravila sve da zaštiti svoje građane. Kad Izrael radi isto i nastoji se zaštititi, govori se o ljudima u Gazi. No nije stvar u Židovima, stvar je u Izraelu, on se pokušava obraniti. Trebamo podršku svijeta. Trebamo da svijet kaže kako je OK da se Izrael brani - poručuje.