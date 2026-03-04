EKSKLUZIVNO Zadravec tužila bolnicu i izgubila: 'Ponižavala je i omalovažavala zaposlenike'

Dijana Zadravec, bivša predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, koja je smijenjena s te pozicije u svibnju 2021. tužila je zbog toga bolnicu, a sad je izgubila na drugostupanjskom sudu, što znači da je presuda pravomoćna.

Županijski sud u Puli donio je, kako ekskluzivno doznaju 24sata, presudu kojom se odbija njena tužba protiv bolnice, a sud u presudi navodi da je Zadravec svojim ponašanjem odgovorna za teško narušene odnose s pojedinim djelatnicima Kliničkog odjela.

Ona je podsjetimo, smijenjena jer je zbog njenog ponašanja prema zaposlenicima kojima je bila nadređena došlo do masovnih odlazaka liječnika iz Klinike za tumore. U jednom trenu u Klinici su ostala raditi samo četiri radiologa zbog čega su patili i pacijenti koji su duže morali čekati na pretrage.

Prvostupanjski sud u Zagrebu donio je odluku u njenu korist pa se bolnica žalila i dobila na drugostupanjskom sudu u Puli.

Sad se u presudi drugostupanjskog suda, odnosno Županijskog suda u Puli, između ostalog navodi da opisano ponašanje tužiteljice (op.a. Dijane Zadravec) predstavlja povredu dostojanstva radnika jer prelazi granice dopuštene profesionalne kritike i poprima obilježja javnog ponižavanja i omalovažavanja.

- Prvostupanjski sud je propustio cijeniti i pritužbu za mobing od 7. svibnja 2021. potpisanu od strane 17 djelatnika odjela za onkološku radiologiju u kojoj se između ostalog navodi "Ton kojim nas se obraća predstojnica je zastrašujući, kaotičan i prijeteći u smislu da smo svi neznalice, trebamo edukaciju, ništa ne radimo i stvarno se bojimo za svoja radna mjesta i svoju budućnost. Ne možemo raditi na takav način i u takvom strahu.... Ovo je naš vapaj za zaštitu i pomoć od nadležnih institucija" kao i činjenicu da je GRV u prijedlogu v.d. ravnatelja ukazalo da se i ranije raspravljalo o ponašanju tužiteljice te da novi slučaj pritužbe govori u prilog sustavnom kršenju Zakona o radu te da je Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu rada tuženika u postupku izvanrednog nadzora u izvješću od 12. svibnja 2021. opetovano predložili tužiteljicu razriješiti s rukovodećeg mjesta predstojnice".

'Nedopušteno i neprimjereno ponašanje'

Dalje se u presudi navodi da "suprotno zaključku prvostupanjskog suda, proizlazi da se ne radi tek o izoliranim slučajevima već da je takvo neželjeno ponašanje tužiteljice na funkciji predstojnice Kliničkog zavoda trajalo duže vrijeme te se višekratno ponavljalo u odnosu na veći broj osoba".

Također se navodi i da "suprotno shvaćanju prvostupanjskog suda tuženik je u postupku dokazao da je tužiteljica nedopuštenim i neprimjerenim postupanjem u odnosu prema pojedinim djelatnicima Kliničkog odjela u kojem je obavljala funkciju predstojnice povrijedila odredbe Etičkog kodeksa tuženika. Kodeksa medicinske etike i deontologije, Pravilnika o kućnom redu tuženika te Pravilnika o radu čime je postupala suprotno poslovnim i profesionalnim interesima KBC-a te da je uslijed takvog postupanja odgovorna za teško narušene odnose sa pojedinim djelatnicima Kliničkog odjela.

Kontaktirali smo ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice dr. Davora Vagića koji je za 24sata kratko poručio da ne komentiraju sudske presude.

Podsjetimo, odluku o njenoj smjeni prije nepunih pet godina donio je tadašnji v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk.

- V.d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice preuzeo je upravljanje Zavodom za radiologiju umjesto prof. Dijane Zadravec do imenovanja novog predstojnika. Osiguran je dovoljan broj radiologa za redovito funkcioniranje cijelog bolničkog sustava. Prof. dr. Dijana Zadravec od danas više nije predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice. To je odlučio v.d. ravnatelja te druge po veličini bolničke ustanove u Hrvatskoj, prof. dr. Zoran Vatavuk.

- Vođenje tog zavoda od strane prof. Zadravec u proteklom razdoblju rezultiralo je ozbiljno narušenim međuljudskim odnosima, što je dovelo do velikog odljeva kadrova iz naše ustanove. Takvo daljnje stanje je neodrživo, prije svega, zbog ugrožavanja redovitog pružanja usluga pacijentima, ali i daljnjeg urušavanja radiološke djelatnosti u bolnici.

Uz to, eskalacija sukoba prešla je granice naše ustanove, sukobi i međusobne optužbe u javnosti nanose nemjerljivu štetu KBC-u Sestre milosrdnice i svim zaposlenicima - izjavio je prilikom njene smjene tadašnji v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk, dodajući da je tijekom proteklih dana obavio veliki broj pojedinačnih i skupnih razgovora sa zaposlenicima.

Želio je, kako je tada istaknuo, u neposrednom kontaktu sa zaposlenicima čuti svakoga od njih i osobno se uvjeriti u činjenično stanje i vidjeti gdje su žarišta problema i kojim putem krenuti prema rješenjima. Uz to, dobio je i izvješća Povjerenstva za unutarnji nadzor, mišljenje Glavnog radničkog vijeća te je čuo razmišljanja Stručnog povjerenstva bolnice.