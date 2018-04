Eksplodirao motor na avionu: 'Nešto ne valja, mi padamo...'

Zrakoplov Southwest Airlinesa, koji je letio od New Yorka prema Dallasu, prisilno je sletio u Philadelphiji nakon što mu je motor eksplodirao u letu.

Komad motora razbio je prozor zrakoplova pri čemu je jedna putnica ozlijeđena, piše Philly.com.

Prije nego je avion sletio, putnik Marty Martinez na Facebooku je napisao:

- Nešto ne štima sa zrakoplovom. Čini se da padamo. Prisilno slijetanje!

Zrakoplov je Boeing 737, a proizveden je prije 19 godina.

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj