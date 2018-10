Eksplozija je bila povod da se Rusi riješe derutne rafinerije

Još nema službene informacije o uzroku eksplozije i požaru u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu koja je zatresla okolicu u utorak oko 21.10 sati.

Podsjetimo, radnik Ljubo Patković (33) poginuo je, a deset njegovih kolega je ozlijeđeno.

Neki izvori navode da je došlo do istjecanja benzina na tvz. Platformingu. Radi se o staroj liniji za doradu sirovog benzina koja je izgrađena davne 1968. godine.

Žrtava bi bilo više

- Moguće je da se zbog istjecanja benzina, možda i zbog puknuća cijevi, stvorila jaka koncentracija benzinskih para. Bila je dovoljna jedna iskra da dođe do eksplozije jer u blizini je peć. Nikakva toplana, to pričaju oni koji ne poznaju proces proizvodnje u rafineriji. I u toj sekciji postoje dva reaktora s vodikom, a da je došlo do njihove eksplozije, žrtava bi bilo puno više. Osim toga, do tog pogona je izomaks, vrlo opasan pogon s vrlo visokim tlakovima, sva je sreća da on nije eksplodirao, na čemu se vjerojatno može zahvaliti radnicima koji su zatvarali ventile žrtvujući sebe - rekao je jedan od bivših radnika rafinerije nafte upućen u situaciju u rafineriji.

Novi Express opširno objavljuje da je eksplozija idealan povod da Putin ubije dvije muhe - neprofitabilnu rafineriju i suradnju s Hrvatskom.

Povlačenje iz posla

Znakovito je da su samo jutro nakon eksplozije rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, u susjedni Slavonski Brod došli gotovo svi važniji ruski energetski moguli na sastanak koji je inicirala predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Među njima posebnu pozornost privukla je Oksana Tarasenko, pomoćnica ministra energetike Ruske Federacije.

Upravo ovaj sastanak izazvao je otvorene sumnje naftnih stručnjaka da eksplozija nije bila puka slučajnost. Smatraju da na to treba gledati u širem geopolitičkom kontekstu.

- Nema dokaza, no sigurno rafinerija nije eksplodirala slučajno uoči ovog sastanka. Takav kvar koji izazove eksploziju ne bi se smio dogoditi, no da je baš slučajno došlo do eksplozije samo dan uoči sastanka, teško je vjerovati. Meni je prva pomisao bila sabotaža – kaže nam iskusni naftni stručnjak upućen u geopolitičku situaciji u ovom dijelu Europe.

Posluju s gubicima

Tko bi time profitirao? Republika Srpska ništa nema od toga. Rusi su dopustili ovu eksploziju da bi lako mogli odustati od projekta jer rafinerija godinama posluje s gubicima, a onda se nikako ne isplati dodatno ulagati u obnovu jer je riječ o prevelikom novcu - rekao je za novi Express jedan od dobro upućenih stručnjaka.

Sisačkoj rafineriji otvorilo bi se tržište u BiH

Samo Mađarska i Slovačka imaju dovoljno kapaciteta da zadovolje potrebe cijelog ovog područja, a još kad se pridoda Ina s Rijekom zaista nema nikakve potrebe da Rusi održavaju na aparatima rafineriju u Bosanskom Brodu, kaže nam drugi naftni stručnjak. Sisku bi se na mala vrata otvorilo bosansko tržište. Sisačka rafinerija građena je za preradu hrvatske nafte s kapacitetom od pet milijuna tona koje Hrvatska nikada nije ni proizvodila. Ovako bi mogla opskrbljivati RH i BiH.