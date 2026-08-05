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POSADA NA SIGURNOM

Eksplozija kraj tankera kod Jemena: Hutisti tvrde da su gađali saudijski brod

Piše HINA,
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Eksplozija kraj tankera kod Jemena: Hutisti tvrde da su gađali saudijski brod
Foto: Reuters
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U blizini tankera nedaleko od obale Jemena dogodila se eksplozija, prenosi u srijedu dpa

Kapetan broda prijavio je jaku eksploziju u neposrednoj blizini plovila jugoistočno od lučkoga grada Adena, objavila je Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO). Svi članovi posade su na sigurnom i nisu ozlijeđeni. Trenutačno nema naznaka ekološke štete. Nadležne službe istražuju incident.

Jemenski hutisti, koje podupire Iran, priopćili su da su ciljali saudijski tanker u Adenskom zaljevu, rekao je vojni glasnogovornik te skupine u srijedu, prenosi Reuters.

Iz Saudijske Arabije nema potvrde te informacije.

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Hutisti su nedavno preuzeli odgovornost za nekoliko napada na saudijske tankere u Crvenom moru.

Strahuje se da bi važan prolaz Bab el-Mandeb zbog tih napada mogao praktički biti zatvoren.

Tjesnac se nalazi na najkraćem pomorskom putu između Azije i Europe te povezuje Indijski ocean, Crveno more i Sueski kanal. U normalnim okolnostima približno deset posto globalne pomorske trgovine prolazi kroz Bab el-Mandeb, što znači „Vrata suza”.

Hutisti su napadima u toj regiji, koji su započeli 2023. godine, već ozbiljno poremetili globalnu trgovinu.

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