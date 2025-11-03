Obavijesti

OBAVLJEN OČEVID

Eksplozija plina u Puli! Policija: Ozlijeđen je muškarac (81)

Piše Luka Safundžić,
Jedna je osoba ozlijeđena te je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici, potvrdila je PU istarska

Istarska policija zaprimila je u ponedjeljak ujutro dojavu o eksploziji plina u kuhinji obiteljske kuće u Varvarima na području Poreča.

- U požaru je ozlijeđen 81-godišnji muškarac te je zadržan na liječenju  u pulskoj bolnici. Težina zadobivenih ozljeda zasad nije poznata - rekli su iz policije. 

Dodaju da su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja na mjestu događaja obavili očevid. 

TRAGEDIJA Australija: Eksplozija u rudniku, dvoje ljudi je poginulo
Australija: Eksplozija u rudniku, dvoje ljudi je poginulo

- Utvrđeno je  kako je zbog dotrajalosti plinske instalacije došlo do puštanja plinske smjese u kuhinji te uslijed paljenja štednjaka do eksplozije pri  čemu su  nastala oštećenja na zidovima, fasadi, prozorima i vratima kuće - kažu iz policije. 

Zaključuju i kako je materijalna šteta zasad neutvrđena. 

