Eksplozija plina u Puli! Policija: Ozlijeđen je muškarac (81)

Istarska policija zaprimila je u ponedjeljak ujutro dojavu o eksploziji plina u kuhinji obiteljske kuće u Varvarima na području Poreča.

- U požaru je ozlijeđen 81-godišnji muškarac te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici. Težina zadobivenih ozljeda zasad nije poznata - rekli su iz policije.

Dodaju da su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja na mjestu događaja obavili očevid.

- Utvrđeno je kako je zbog dotrajalosti plinske instalacije došlo do puštanja plinske smjese u kuhinji te uslijed paljenja štednjaka do eksplozije pri čemu su nastala oštećenja na zidovima, fasadi, prozorima i vratima kuće - kažu iz policije.

Zaključuju i kako je materijalna šteta zasad neutvrđena.