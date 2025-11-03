Jedna je osoba ozlijeđena te je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici, potvrdila je PU istarska
OBAVLJEN OČEVID
Eksplozija plina u Puli! Policija: Ozlijeđen je muškarac (81)
Istarska policija zaprimila je u ponedjeljak ujutro dojavu o eksploziji plina u kuhinji obiteljske kuće u Varvarima na području Poreča.
- U požaru je ozlijeđen 81-godišnji muškarac te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici. Težina zadobivenih ozljeda zasad nije poznata - rekli su iz policije.
Dodaju da su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja na mjestu događaja obavili očevid.
- Utvrđeno je kako je zbog dotrajalosti plinske instalacije došlo do puštanja plinske smjese u kuhinji te uslijed paljenja štednjaka do eksplozije pri čemu su nastala oštećenja na zidovima, fasadi, prozorima i vratima kuće - kažu iz policije.
Zaključuju i kako je materijalna šteta zasad neutvrđena.
