Eksplozija pokraj piramida: Ozlijeđeno najmanje 16 ljudi

U blizini egipatskih piramida u Gizi odjeknula je eksplozija. Turistički autobus je oštećen, a ozlijeđeno je najmanje 16 ljudi.

Zasad nije jasno je li nešto eksplodiralo u autobusu ili pokraj njega.

Kako javlja Reuters, većina ozlijeđenih su strani turisti. Među njima su i državljani Južnoafričke Republike.

Fotografije na društvenim medijima prikazuju autobus s razbijenim prozorima i krhotine na cesti pored niskog zida u kojem se nalazi rupa.

Ovo je već drugi napad na turiste u Egiptu u posljednjih šest mjeseci. U prosincu je poginulo troje vijetnamskih turista i turistički vodič nakon što je njihov autobus naletio na bombu postavljenu na cesti.

Tourist bus has been targeted by an IED near the new Egyptian museum in the area of the Giza Pyramids...#Egypt pic.twitter.com/Eobvt3Gz22