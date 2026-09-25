Eksplozija raznijela dio zgrade podno Akropole u Ateni

Snažna eksplozija odjeknula je u petak ujutro u atenskoj četvrti Plaka, u blizini Akropole, nakon čega se urušio velik dio stare dvokatnice u ulici Lysikratous 5. Eksplozija se dogodila oko 7:30 po lokalnom vremenu, a u njoj su ozlijeđene tri osobe.

Foto: Louisa Gouliamaki

Dvije žene iz susjedne zgrade prevezene su u bolnicu, dok je ozlijeđen i jedan prolaznik. Udarni val oštetio je okolne zgrade, kuće, trgovine i automobile, pišu grčki mediji.

Vatrogasci i specijalizirane spasilačke ekipe nastavili su pretraživati ruševine uz pomoć posebno obučenog psa, u potrazi za pet ljudi.

Foto: Stamos Prousalis

Prve informacije nadležnih službi upućuju na mogućnost curenja prirodnog plina, a na mjesto događaja izašla je i nadležna plinska služba. Plin i električna energija privremeno su isključeni kako bi se spriječila dodatna opasnost. Navodi se i da se prije eksplozije osjećao snažan miris.