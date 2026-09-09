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broj žrtava mogao bi rasti

Eksplozija skladišta oružja u Siriji: Poginulo najmanje 14 ljudi, među njima i civili

Piše HINA,
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Eksplozija skladišta oružja u Siriji: Poginulo najmanje 14 ljudi, među njima i civili
Foto: KARAM AL-MASRI
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U eksploziji skladišta oružja u sirijskoj pokrajini Idlib, koja se dogodila blizu grada Sarmade, poginulo je najmanje 14 osoba, uključujući civile, dok se broj ozlijeđenih povećava.

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 11 ih je ozlijeđeno u srijedu u eksploziji koja se dogodila skladištu oružja i streljiva u sirijskoj sjeverozapadnoj pokrajini Idlib, izvijestile su lokalne vlasti. Uprava za medije Idliba izvijestila je da bi broj žrtava eksplozije koja se dogodila blizu grada Sarmade mogao porasti. Sirijsko ministarstvo obrane priopćilo je da se eksplozija dogodila u privremenom skladištu oružja koje se koristilo za prikupljanje oružja iz rata, a prije njihova premještaja na druge lokacije.

U objavi ministarstva stoji da je u eksploziji ozlijeđeno nekoliko njihovih djelatnika te da njihove jedinice surađuju s nadležnim vlastima kako bi osigurale područje. Zasad je u eksploziji ozlijeđeno osam osoba, rekli su medicinski izvori u Sarmadi.

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Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon eksplozije do koje je došlo u skladištu oružja u gradu Binnishu u istoj pokrajini Idlib. I u toj je eksploziji bilo žrtava.

Idlib i susjedna pokrajina Alep posljednjih su godina izloženi brojnim eksplozijama skladišta oružja i streljiva, što izaziva zabrinutost zbog rizika za civile. Ondje je puno oružja preostalog nakon dugotrajnog sukoba u Siriji.

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