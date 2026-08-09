Sirija i Rusija postigle dogovor o bazama Tartus i Hmeimim

Sirija i Rusija dogovorile su memorandum o razumijevanju o budućnosti ruskih baza u Tartusu i Hmeimimu nakon 18 mjeseci intenzivnih pregovora, priopćilo je u nedjelju sirijsko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi sirijska državna novinska agencija.

Ministarstvo je navelo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući zračnu luku Hmeimim i komercijalni vez u luci Tartus, što će omogućiti njihovu postupnu integraciju u civilnu upravu zemlje.

Vojni objekti prenamijenit će se u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje prema novim aranžmanima koji čuvaju interese obiju strana i tranzicija bi se trebala dovršiti u roku od tri mjeseca.

Ruska pomorska baza u Tartusu i zračna baza Hmeimim već dugo su glavna vojna uporišta Moskve na Sredozemlju i Bliskom istoku.

Njihova budućnost predmet je pregovora s novim sirijskim vodstvom otkad je bivši predsjednik Bašar al-Asad svrgnut u prosincu 2024. godine.