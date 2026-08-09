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18 mjeseci pregovora

Sirija i Rusija postigle dogovor o bazama Tartus i Hmeimim

Piše HINA,
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Sirija i Rusija postigle dogovor o bazama Tartus i Hmeimim
Foto: Vyacheslav Prokofyev
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Damask i Moskva dogovorili su sudbinu ruskih baza u Tartusu i Hmeimimu! Civilni objekti prelaze pod sirijsku upravu, a vojni se pretvaraju u zajedničke centre

Sirija i Rusija dogovorile su memorandum o razumijevanju o budućnosti ruskih baza u Tartusu i Hmeimimu nakon 18 mjeseci intenzivnih pregovora, priopćilo je u nedjelju sirijsko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi sirijska državna novinska agencija.

Ministarstvo je navelo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući zračnu luku Hmeimim i komercijalni vez u luci Tartus, što će omogućiti njihovu postupnu integraciju u civilnu upravu zemlje.

Vojni objekti prenamijenit će se u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje prema novim aranžmanima koji čuvaju interese obiju strana i tranzicija bi se trebala dovršiti u roku od tri mjeseca.

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Ruska pomorska baza u Tartusu i zračna baza Hmeimim već dugo su glavna vojna uporišta Moskve na Sredozemlju i Bliskom istoku.

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Njihova budućnost predmet je pregovora s novim sirijskim vodstvom otkad je bivši predsjednik Bašar al-Asad svrgnut u prosincu 2024. godine.

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