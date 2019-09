Eksplozija u Antwerpenu: Ljudi ostali zatočeni pod ruševinama

Eksplozija je teško oštetila tri osobne kuće u okrugu Wilrijk, južno od gradskog centra.

Dvije osobe spašene su iz ruševina, objavila je na Twitteru policija te da još uvijek tragaju za barem jednom osobom; zasad ne znaju nalazi li se pod ruševinama.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1