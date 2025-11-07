Obavijesti

TIJEKOM MOLITVE

Eksplozija u školi u Jakarti: Deseci ljudi su ozlijeđeni

Piše HINA,
Eksplozija u školi u Jakarti: Deseci ljudi su ozlijeđeni
Foto: WILLY KURNIAWAN/REUTERS

U bolnicu je primljeno 54 ljudi, rekao je Suher, dodavši da je ozbiljnost ozljeda varira, od onih lakših do ozbiljnih poput teških opeklina

Nekoliko desetaka ljudi ozlijeđeno je i hospitalizirano nakon eksplozije u petak tijekom molitve u džamiji u obrazovnom kompleksu indonezijske prijestolnice, objavila je policija. Vlasti istražuju uzrok te eksplozije u Kelapa Gadingu, na sjeveru Jakarte, objavio je šef policije Asep Edi Suher. 

U bolnicu je primljeno 54 ljudi, rekao je Suher, dodavši da je ozbiljnost ozljeda varira, od onih lakših do ozbiljnih poput teških opeklina. 

Televizijski kanali KompasTV i MetroTV prikazali su snimke policijskih snaga i hitne pomoći oko školskog kompleksa. Snimke džamije ne pokazuju značajnu štetu na tom vjerskom objektu.

