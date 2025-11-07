Eksplozija u školi u Jakarti: Deseci ljudi su ozlijeđeni

Nekoliko desetaka ljudi ozlijeđeno je i hospitalizirano nakon eksplozije u petak tijekom molitve u džamiji u obrazovnom kompleksu indonezijske prijestolnice, objavila je policija. Vlasti istražuju uzrok te eksplozije u Kelapa Gadingu, na sjeveru Jakarte, objavio je šef policije Asep Edi Suher.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Jakarta: Deseci ozlijeđeni u eksploziji u školskom kompleksu | Video: 24sata/Reuters

U bolnicu je primljeno 54 ljudi, rekao je Suher, dodavši da je ozbiljnost ozljeda varira, od onih lakših do ozbiljnih poput teških opeklina.

Televizijski kanali KompasTV i MetroTV prikazali su snimke policijskih snaga i hitne pomoći oko školskog kompleksa. Snimke džamije ne pokazuju značajnu štetu na tom vjerskom objektu.