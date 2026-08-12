Eksplozija u Splitu: Istražuju što je detoniralo u parkiranom autu

Policijska traka, policijska vozila i forenzičari u bijelim odijelima iznenadili su Splićane u srijedu ujutro. Kako su nam javili, zbog policijskog očevida na vozilu parkiranom uz cestu zatvoren je dio Velebitske ulice od Dubrovačke prema istoku.

Evo što su nam vezano uz događaj odgovorili iz splitsko-dalmatinske policije.

- U srijedu 12. kolovoza 2026. godine oko 00.50 u Velebitskoj ulici u Splitu došlo je do detonacije unutar parkiranog vozila. Nema ozlijeđenih osoba te prema prvim informacijama nije uočena materijalna šteta na drugim parkiranim vozilima, kao ni obližnjim objektima. Privremeno je, zbog obavljanja očevida, zatvorena dionica ceste od križanja Velebitske ulice i Ulice Bruna Bušića do križanja Velebitske s Dubrovačkom ulicom - kazali su nam.