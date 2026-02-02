Ozlijeđenima su pružili liječničku pomoć u Općoj bolnici Virovitica
BIVŠA TVORNICA ŠEĆERA
Eksplozija u tvornici u Virovitici: Pet osoba završilo u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Pet osoba je ozlijeđeno u eksploziji u proizvodnom pogonu tvrtke Dravacel d.o.o. u Virovitici, što je bivša Viro tvornica šećera. Policija je zaprimila dojavu o nesreći u ponedjeljak oko 9.20 sati, piše virovitičko-podravska policija.
Odmah su izišli na teren, gdje osiguravaju mjesto događaja i provode očevid. Ozlijeđenima su pružili liječničku pomoć u Općoj bolnici Virovitica.
