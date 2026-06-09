Eksplozija zdrmala Moskvu. Ubijen ruski general?

Jedan je muškarac poginuo u eksploziji automobila u gradu Balašika, smještenom oko 10 kilometara od Moskve, u jutarnjim satima 9. lipnja, izvijestili su ruski neovisni medij Astra i ruske vlasti.

Vlasti nisu otkrile identitet muškarca koji se nalazio u vozilu BMW X3 u trenutku eksplozije u Moskovskoj oblasti. Ruski Telegram kanal Shot izvijestio je da je žrtva imala 62 godine.

Eksplozija se dogodila oko 5:30 ujutro po lokalnom vremenu dok se vozilo kretalo u blizini stambene zgrade u ulici Koldunova, u balašičkoj četvrti Avijatorov, priopćio je Ruski istražni odbor.

Naprava ispod vozačevog sjedala imala je procijenjenu snagu od 300 do 400 grama TNT ekvivalenta, prema ruskom Telegram kanalu 112.

Ruskim Telegram kanalima kola informacija da je ubijeni 62-godišnji general-pukovnik ruskih oružanih snaga.

- Najvjerojatnije su tajne službe kijevskog režima izravno umiješane u smrt visokorangiranog časnika. Tijekom SVO-a već su organizirale niz sabotaža i atentata na visokorangirane vojne osobe, javne osobe i novinare na ruskom teritoriju - naveo je Telegram kanal Nezygar.

Muškarac je preminuo od višestrukih ozljeda zadobivenih u eksploziji. Ruski istražni odbor objavio je pokretanje kaznenog postupka, ali nije precizirao o kojoj se optužbi radi. Četvrt Avijatorov je stambena zona prvotno izgrađena za rusko vojno osoblje i njihove obitelji. Izgrađeni na mjestu bivše vojne baze, stanovi u tom naselju dodjeljivani su putem ruskog Ministarstva obrane vojnim umirovljenicima, ratnim veteranima i obiteljima pripadnika oružanih snaga, navodi Astra.

Eksplozija se dogodila manje od jednog kilometra od mjesta gdje je u travnju 2025. godine, u eksploziji automobila bombe, poginuo general-potpukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, izvijestila je Astra.