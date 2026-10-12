Eksplozije u Kijevu. Građanima nije došlo upozorenje o napadu

Kijev se našao na udaru raketnog napada nešto nakon 22 sata po lokalnom vremenu u ponedjeljak, 12. listopada. Snažne eksplozije odjeknule su ukrajinskom prijestolnicom prije nego što je izdano upozorenje na zračnu opasnost, izvijestili su novinari ukrajinskog javnog servisa Suspilne i portala Kyiv Independent s terena.

A Russian strike hit the grounds of the Seven residential complex in Kyiv, according to local media. A large fire broke out in the courtyard. A children’s playground and parked vehicles are burning. #Ukraine https://t.co/6L3a9OHM3R — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026

Novinari Kyiv Independenta izvijestili su o snažnim eksplozijama u središtu Kijeva, dok su se sirene za zračnu uzbunu i upozorenja na mobitelima oglasili tek nakon eksplozija.

U 23.09 sati novinari Kyiv Independenta izvijestili su o novim eksplozijama u glavnom gradu, dok se napad nastavljao. Uzrok najnovijih eksplozija zasad nije službeno potvrđen.

Zasad nema potvrđenih izvješća o poginulima, ozlijeđenima ni materijalnoj šteti. Budući da su eksplozije odjeknule prije izdavanja upozorenja na zračnu opasnost, na ukrajinskim društvenim mrežama pojavila su se nagađanja o mogućoj povezanosti zakašnjele uzbune s izvješćima o prijetnjama SAD-a da će obustaviti razmjenu obavještajnih podataka s Ukrajinom.

Ukrajina se oslanja na američke obavještajne podatke kako bi otkrila i pratila ruska lansiranja projektila te druge prijetnje iz zraka.