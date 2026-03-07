Obavijesti

AKCIJA NA JUGU ZEMLJE

Ekvador i SAD izveli zajedničku vojnu operaciju protiv dilera

Ekvador i SAD izveli zajedničku vojnu operaciju protiv dilera
Foto: Reuters

U operaciji su korišteni helikopteri, zrakoplovi, riječni brodovi i dronovi kako bi se locirao i bombardirao kamp trgovaca drogom u sjeveroistočnom Ekvadoru blizu granice s Kolumbijom.

Ekvador i SAD izveli su zajedničku vojnu operaciju s ciljem uništavanja trgovine drogom u toj južnoameričkoj zemlji, objavile su vlasti obiju država. Amerikanci su akciju nazvali "smrtonosnom kinetičkom operacijom", dok su Ekvadorci objavili da je bila riječ o "Potpunom istrebljenju".

U operaciji su korišteni helikopteri, zrakoplovi, riječni brodovi i dronovi kako bi se locirao i bombardirao kamp trgovaca drogom u sjeveroistočnom Ekvadoru blizu granice s Kolumbijom.

Kamp je pripadao kolumbijskoj kriminalističkoj skupini "Comandos de la Frontera" (CDF) koju čine disidenti iz FARC-a.

Nije objavljeno je li u ovoj operaciji bilo ubijenih ili zarobljenih.

